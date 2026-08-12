Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con EE. UU. en su territorio contra los grupos armados y el narcotráfico

El Gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico, anunció este miércoles 12 de agosto en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Le puede interesar: Gobierno de Abelardo reconoce los Altos del Golán como territorio israelí y cinco países rechazan la decisión Esta cooperación se anunció tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países. “A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, señaló el jefe del Pentágono.

El pasado viernes, durante su investidura en un regimiento militar, el abogado ultraderechista manifestó su intención de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”, al tiempo que descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados. Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció que tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para Colombia en materia de seguridad. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos, a su vez, el principal consumidor. Y es que en el territorio nacional operan varios grupos ilegales que se financian del narcotráfico. Esas bandas están integradas por unas 25.000 personas, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz basado en cifras oficiales de 2025. Con la llegada de De la Espriella al poder, se recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda. Relación que estaba debilitada por los “encontrones” con el expresidente Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. FOTO: Getty

¿Llegará un “nuevo sheriff” al territorio colombiano?

La llegada de De la Espriella al poder recompuso la alianza entre Colombia y Estados Unidos, que por años han sido los mayores aliados militares de la región contra el narcotráfico y las guerrillas de izquierda. En las dos últimas décadas, ambos países desplegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota, ofensivas a las que Estados Unidos destinó miles de millones de dólares y que debilitaron a los grupos rebeldes, pero no frenaron el tráfico de cocaína. Bogotá y Washington también cooperan en operaciones contra el narcotráfico en alta mar. Sin embargo, Hegseth aseguró que la Coalición de las Américas contra los Cárteles por fin “va a desmantelar” a esas organizaciones, a las que Trump designó como terroristas.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. FOTO: Getty

La alianza reúne a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras y Perú, con gobiernos de derecha, a los que instó a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). Washington no reconoce al tribunal. “La administración Trump sabe que un patio trasero más seguro significa un hogar más seguro”, sostuvo el funcionario, quien no obstante aclaró que su país no busca “dominación”. Pero enfatizó en que en la región también habrá protección frente a “actores extranjeros malignos”. “Están a punto de encontrarse con un nuevo sheriff en la ciudad”, sostuvo Hegseth en Panamá, país al que Trump amenazó, tan pronto volvió al poder en 2025, con recuperar el canal interoceánico bajo el argumento de que estaba controlado por China. En medio de esas presiones, la justicia panameña anuló el contrato de operación de dos puertos a una empresa hongkonesa.

Abandonar la CPI

Estados Unidos dio un vuelco en su política antidrogas al iniciar, hace casi un año, una campaña sin precedentes de bombardeos contra supuestas narcolanchas. La ofensiva comenzó en el Caribe y se amplió al Pacífico. Ha causado unos 215 muertos en unos 53 ataques, según un conteo de la AFP. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Hegseth aseguró que esos bombardeos provocaron una “caída récord” en el tránsito de dichas embarcaciones. Juristas internacionales y organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian esos ataques como ejecuciones extrajudiciales. En ese marco, el secretario alentó a los miembros de la coalición antidrogas a abandonar la CPI, con facultades para juzgar esas muertes. La CPI es una “amenaza” y por eso “animo encarecidamente” a los países de la coalición a “abandonar” este organismo”, instó. También le puede interesar: “No hemos excluido a ningún país”: canciller confirma llegada de ayuda internacional tras el terremoto

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