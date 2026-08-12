Colombia autoriza operaciones militares conjuntas con EE. UU. en su territorio contra los grupos armados y el narcotráfico

El Gobierno de Colombia autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en “su lucha” contra el narcotráfico, anunció este miércoles 12 de agosto en Panamá el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
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Esta cooperación se anunció tras la decisión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, de ingresar a una coalición antidrogas liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, dijo Hegseth durante una reunión de la alianza que agrupa a una veintena de países.
“A través del recién inaugurado presidente (...), Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y las redes de terror”, señaló el jefe del Pentágono.