“No participaremos en la minga convocada, ya habíamos logrado acuerdos con la Gobernación”: Consejo Departamental Indígena de Antioquia

¿Los indígenas no se ponen de acuerdo? Tras conocerse la manifestación de este lunes de cerca de 500 indígenas en los alrededores del centro administrativo La Alpujarra de este lunes, una agrupación de esta población aseguró que no entiende los motivos de protesta, ya que hay unos acuerdos vigentes entre las comunidades y la Gobernación de Antioquia.
John Carupia, autoridad mayor del Consejo Departamental de Autoridades Indígenas de Antioquia (Codian), expresó que “nuestra decisión se fundamenta en que ya se desarrolló una minga indígena en el departamento en la cual se lograron acuerdos importantes con las entidades del orden departamental y nacional”.