Diana, la ingeniera antioqueña que montó un ‘Rappi’ que va por sus residuos y le devuelve abono

Diana Cajigas no conoce la palabra desperdicio. Para ella, no hay residuo que no sirva ni manos que no lo puedan transformar, y es más que evidente cuando las suyas, llenas de tierra, muestran el fruto del trabajo duro, el conocimiento y la paciencia. Es ingeniera biológica de la Universidad Nacional y especialista en Gestión Ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ama las ciencias naturales, las estudia y admira, fue por eso que hace dos años emprendió con su proyecto, el cual bautizó con el nombre de Conciencia Orgánica.
En la vereda Medialuna de Santa Elena, Diana y su familia transforman los residuos orgánicos que recolectan semana tras semana en todo el Valle de Aburrá, en un abono natural rico en nutrientes llamado compost, que no sólo aporta a la calidad del suelo sino también al cuidado del medio ambiente.
Lo que motivó a esta mujer de 31 años a crear la iniciativa, fue la cantidad de inquietudes que tenían muchas de las personas y familias al momento de separar los residuos, quienes afirmaban que no lo veían como una acción necesaria debido a que todo, de igual forma, iba a parar al relleno sanitario.
Diana, con su ingenio, empezó a diseñar una estrategia para que aquellos que veían los residuos orgánicos como basura cambiaran de parecer, brindándoles una oportunidad para que se dieran cuenta del gran beneficio de lo que la tierra misma brinda al hombre. Fue así como una idea llevó a la otra y llegó a la conclusión de la transformación por medio del compostaje, una alternativa sostenible y acorde a su línea de formación profesional.
“Hace un tiempo estábamos pasando por una contingencia socio ambiental y el relleno sanitario no daba abasto. Investigando, me di cuenta que el 60% de los residuos que llegaban allí eran orgánicos, razón que me motivó aún más a apostarle al tema del compostaje y así generar un pequeño alivio a una situación tan crítica”, dijo Diana.