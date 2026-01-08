La historia de Óscar: de vivir en la calle a ‘gerente’ de un asadero en Caldas, Antioquia

De aquí para allá, pendiente y sonriente, con buzo, gorra y un radiecito que carga consigo, don Óscar atiende a quienes van llegando a los Asados XL de Sam en la variante de Caldas, justo al lado de la cancha El Revenidero. La disposición y el servicio se notan en sus acciones cuando uno o varios visitantes lo requieren: si hay que limpiar mesas, mover sillas, recoger basuras o hasta ir a comprar un producto que se necesite, ahí está él. Disfruta su trabajo como nadie, como la mejor oportunidad de su vida después de tanto sufrimiento tras vivir y dormir en las calles. Óscar Suárez Acosta tiene 69 años, nació en Támesis, municipio ubicado en el Suroeste antioqueño. Poco después de cumplir los 30 se fue con su familia a Venezuela. Allá las oportunidades de trabajo fueron un poco más consistentes, no lo suficientemente estables como para decir que vivió a sus anchas, pero por un tiempo hubo algo qué hacer. Después, la situación, producto de toda la crisis en ese país, se complicó. En 2015 regresó a su tierra natal, quería volver a su origen, a su casa, conectarse de nuevo con el territorio que lo vio nacer y buscar mejores vientos. Lea más: La fundación paisa que recibirá premio internacional en Viena por soluciones de bajo costo para personas con discapacidad No obstante, las cosas no salieron de la mejor manera. Óscar “pelusiaba” cualquier cosita, su actividad constante era el rebusque, lograr lo mínimo así fuera para comer y aguantar el diario. Al tiempo, una persona a la que él recuerda con gran aprecio, le tendió la mano y le permitió laborar como celador, pero la pandemia golpeó a todos, incluyéndolo, y la estabilidad que buscaba, una vez más, se le hizo esquiva. Durante esa época, entre el pan de un día y el hambre del siguiente, dormía en la calle. Unas veces por el parque principal de Caldas, otras por los lados de la Casa de la Cultura del municipio y así. Acepta que le gusta el aguardiente, el antioqueño más que todo, pero con determinación asegura que la droga nunca fue lo suyo, no se dejó consumir por ella a pesar de todas las cosas que experimentó. “Yo me dije a mí mismo que no me podía tirar a la droga, a los vicios, y claro, yo dormía en la calle y tomaba aguardientico, todavía lo hago (risas), pero hasta ahí, nada de andar en malos pasos y convertirme en alguien malo. A veces las personas lo ven a uno por ahí y creen que no tenemos derecho a buscar mejores cosas, y no es así, yo me quería organizar”, dijo don Óscar.

Desde muy temprano, Óscar empieza labores. A veces atizando el carbón, ubicando las mesas y las sillas y limpiando para recibir a los comensales. FOTO Julio César Herrera.

Su gusto por caminar lo llevó a múltiples lugares en Antioquia, y muchas noches las pasó a la intemperie aún con la esperanza de cambiar ese panorama tan desolador. Fue un día, a mediados de noviembre del año pasado, cuando don Óscar estaba a un costado de la cancha El Revenidero y vio que varias personas llegaron a armar carpas, como para empezar a vender algo, y lo primero que se le ocurrió fue ponerse a disposición. Les sugirió que si podía ayudar con lo que fuera, lo que necesitaran, petición que fue aceptada con un “sí” por el hombre que le ayudaría a mejorar su calidad de vida. Desde ese momento, el tamesino empezó a trabajar en los Asados XL de Sam, convirtiéndose en el corazón del negocio y el alma del lugar haciendo lo que mejor sabe hacer: servir a la gente, aproximarse con la mejor actitud y preguntar si están bien o les hace falta algo, si lo que se comieron les gustó y quedaron satisfechos.

De lunes a domingo, sin falta, es de los primeros que llega, incluso antes de abrir al público. Se ubica allí porque le encanta lo que hace, disfruta su momento de gloria y compensa con trabajo y obediencia la oportunidad que le dieron. “No tengo cómo agradecerle al señor Sam todo lo que hizo y sigue haciendo por mí, o bueno, sí se lo retribuyo siendo responsable. A él todas las bendiciones por la confianza que me da, en serio que es un gran cambio en mi vida, lo estoy aprovechando y me manejo muy bien”, agregó.

El hombre que confió en Óscar