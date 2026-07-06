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Video | Intentaron robar en un barrio de Medellín y la comunidad ayudó a capturarlos

La Policía llegó minutos después y retuvo a los dos sujetos implicados. Tras el hecho y según la información que se conoce hasta el momento, no se registraron personas heridas.

  • Imagen de referencia de un hurto en Medellín. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
    Imagen de referencia de un hurto en Medellín. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Dos hombres señalados de intentar cometer un robo en el barrio Los Colores, en Medellín, fueron retenidos por varios ciudadanos la tarde del pasado domingo, luego de que las presuntas víctimas lograran frustrar el asalto.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos, quienes se movilizaban en una motocicleta y, al parecer, portaban armas de fuego, fueron rodeados por la comunidad antes de la llegada de las autoridades.

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En el video se pueden escuchar los gritos y silbidos de algunos vecinos que también alertaron la situación, mientras se observa “el correteo” a los presuntos ladrones quienes por poco logran huir.

Ante lo sucedido, la Policía acudió al sitio, controló la situación, capturó a los dos señalados e inmovilizó la motocicleta en la que se desplazaban. Hasta el momento, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso ni ha precisado los delitos a los que posiblemente se enfrentarían.

Video Cortesía: MiOriente

En redes sociales los comentarios no tardaron en aparecer. La mayoría resaltando la reacción de la comunidad.

“Muy bien que los agarraron y les dieron su merecido”. “Me encantan los finales felices”. “Excelente, ya estamos cansados”. “Les faltó una buena dosis de paloterapia”, fueron algunas de las opiniones de los internautas.

El hecho volvió a poner sobre la mesa el creciente malestar de algunos ciudadanos frente a la inseguridad en distintos sectores de Medellín.

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En varios casos recientes, habitantes han optado por retener o agredir a presuntos delincuentes antes de la llegada de la Policía, una práctica que refleja el cansancio de parte de la comunidad por la reiteración de los robos y la percepción de que la respuesta de las autoridades no siempre es lo suficientemente rápida.

No obstante, las autoridades han insistido en que cualquier persona capturada debe ser puesta a disposición de las instituciones competentes y que tomar justicia por mano propia puede acarrear consecuencias legales.

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