x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así fue el rescate de Jack, el perrito en Belén que habría sido maltratado

Un video publicado en redes sociales en el que se denunciaba un caso de maltrato animal fue tomado muy en serio por las autoridades, que desplegaron un operativo para rescatar a un perrito en el suroccidente de Medellín.

  • El perrito, de nombre Jack, fue puesto bajo custodia y valorado por personal veterinario. FOTO: Cortesía Policía
    El perrito, de nombre Jack, fue puesto bajo custodia y valorado por personal veterinario. FOTO: Cortesía Policía
El Colombiano
El Colombiano
18 de noviembre de 2025
bookmark

Un perrito que estaría siendo maltratado fue rescatado por las autoridades este fin de semana, en una unidad residencial del suroccidente de Medellín.

El caso se hizo público a través de una denuncia que circuló a través de las redes sociales, en las que se observaba a un pequeño perro de color café que sería víctima de malos tratos por parte de sus tenedores.

Le puede interesar: Un hombre habría matado a un perro en Rionegro por subirse a una cama sin permiso

En las imágenes lograba observarse al animal nervioso y bajo estrés, siendo agarrado por el pellejo por una persona que no logra apreciarse.

Tras conocer la situación, la Policía y la Inspección de Protección Animal de la Alcaldía de Medellín desplegaron un operativo inmediato en el lugar de la denuncia, ubicado en el sector de La Loma de los Bernal, en Belén.

Según reseñaron las autoridades, tras un análisis de los videos, el caso fue priorizado por considerarse que el animal sí evidenciaba comportamientos asustadizos, comunes en este tipo de casos de maltrato.

Siga leyendo: ¡Indignante! En La Estrella también grabaron a otro maltratador de animales: perrito fue víctima de brutal golpiza

La Policía señaló que, tras llegar al lugar, el propietario de la vivienda les permitió a los uniformados ingresar.

Fue allí donde la Fuerza Pública determinó que el canino tenía cuatro meses de edad y respondía al nombre de Jack.

Veterinarios de la Seccional de Carabineros y de Protección Ambiental de la Policía valoraron la condición de salud de Jack y consideraron que era necesario llevárselo y ponerlo bajo protección.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agregó que tras esa inspección el perrito fue trasladado a La Perla.

“Una vez recibida la denuncia por maltrato animal, nuestra Policía va al sitio a las 9 pm. Se realiza la inspección y Jack fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla, con el fin de realizar valoración completa y atención por parte de profesionales en el área”, informó el mandatario distrital.

Las autoridades añadieron que en La Perla, Jack recibirá atención especializada y una valoración más completa.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida