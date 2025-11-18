Aliste el paladar y tome nota: estos son todos los participantes del Sushi Máster 2025

Este próximo lunes 24 de noviembre comenzará en Medellín y el resto del país la semana del Sushi Máster 2025, una cita culinaria llena de mucho sabor, que busca celebrar la mejor versión del arte japonés adaptado con destreza al paladar colombiano. Le puede interesar: Heroínas de la historia, el libro que recuerda a las más de 100 mujeres claves para la Independencia de Colombia El evento, organizado por Tulio Zuloaga, más conocido en redes sociales y el mundo de la cocina como Tulio Recomienda, confirmó oficialmente las catorce ciudades y departamentos elegidos para esta competencia, con sus respectivos restaurantes.

Tulio Zuloaga, más conocido en redes sociales y el mundo de la cocina como Tulio Recomienda, creador de este tipo de eventos de comida. FOTO: Cortesía

“Cada vez que llega un nuevo Máster recuerdo con gratitud que nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Gracias por acompañar a los emprendedores y empresarios del país en esta aventura; por contar sus historias, por darles voz, fuerza y valor, y por creer en lo que hemos hecho juntos”, contó Tulio Zuloaga, la mente creadora de estos eventos. Las regiones seleccionadas para esta ruta gastronómica son: Medellín (Antioquia), Bogotá (Cundinamarca), Cali (Valle del Cauca), Bucaramanga (Santander), Barranquilla (Atlántico), Villavicencio (Meta), Pereira (Risaralda), Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Neiva (Huila), además de Ibagué (Tolima), Popayán (Cauca), Manizales (Caldas) y Armenia (Quindío). “La versión del Sushi Máster 2025 se llama Los elegidos. Será, como cada año, una oportunidad para seguir impulsando sueños, experiencias y sabores”, concluyó Tulio.

Estricta selección y precio unificado

Desde la organización del Sushi Máster fueron enfáticos en la rigurosidad del proceso de selección de participantes para esta edición. Como resultado, se espera que el público se encuentre con “buenos sabores y una presentación de alto nivel” en cada propuesta. Todos los restaurantes que integran la competencia culinaria tendrán la posibilidad de presentar y ofrecer sus creaciones gastronómicas al público local e internacional por un precio unificado de $21.000.

La oferta en Medellín y Bogotá: con varias propuestas creativas

Los restaurantes de la ciudad de Medellín y sus alrededores en el territorio antioqueño están listos para competir por quien tendrá el mejor sushi de este año. Y es que cada año se encuentran lugares nuevos dentro de las opciones. En la ciudad de la eterna primavera y sus alrededores estarán los restaurantes como Sushi Light, que es uno de los más reconocidos en el mercado a nivel local y nacional, por lo que tendrá un sushi de contrastes llamado “Rollo Berlín”, que fusiona sabores frescos e intensos, tradición y modernidad. Una mezcla de salmón y camarón. También está Roll Up Sushiburrito, que para este año tendrá un “Kanpai”, que cuenta con 10 bocados de sushi al mejor estilo uramaki con camarón salteado y pesca blanca apanada, combinados con aguacate y una cremosa sour cream de pimentón ahumado.

Del 24 al 30 de noviembre, los restaurantes participantes entregarán su rollo elegido por 21.000 pesos. FOTO: Cortesía

Asimismo estarán Ikigai Fusion Food, Sahori, Bhee Cocina Creativa, Sushi Express, Daisuki Sushi Bar, Wasabi Sushi & Bar, Sushidushi, Sushi Train, Mizú Grill, Sushi Fun and Wok, Amar Sushi, Linaje, Creativo Sushi Bk y Mizuki Sushi, entre otros. Por el lado de la capital colombiana, Bogotá, es otro de los escenarios clave dentro de una de las competencias más robustas en este tipo de eventos, con una lista variada de participantes que exploran fusiones y conceptos innovadores. Entre los seleccionados en la ciudad está Tokyo Rooftop, que competirá con su “Maki Umai”, una “fusión sensorial que une Japón, el Caribe y Bogotá en cada detalle”. También se encuentra Kintsumi, con su rollo “Kintsukai”, y Sushi Kau Express, que presentará el “Kinryù Roll”. La oferta bogotana también incluye a Pop House Sushi, con su plato llamado “Monserrate”.