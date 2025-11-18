x

Victoria de Colombia 3-0 ante Australia, en el cierre de juegos amistosos en el 2025

Néstor Lorenzo ajusta 18 juegos amistosos invicto con la Tricolor, 15 victorias y tres empates.

  • El volante James Rodríguez, capitán del cuadro colombiano en el partido contra Australia. Foto: cortesía FCF
    El volante James Rodríguez, capitán del cuadro colombiano en el partido contra Australia. Foto: cortesía FCF
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

18 de noviembre de 2025
bookmark

De un lado de la cancha del estadio Citi Field de Nueva York, el público pegado al arco de Camilo Vargas, tan cerca que cualquiera que intentara saltar al campo se metería sin mucho esfuerzo, en pocos segundos, de no ser por la malla que, por lo general, cubre al público de un golpe certero con una pelota de béisbol.

Del otro extremo estaban “las cuevas” en las que, por lo general, se ubican los jugadores de los Mets de Nueva York cuando esperan su turno para batear, lanzar, o atrapar la bola en los partidos de la MLB. Los bancos de suplentes en el partido entre Colombia y Australia no estaban en la zona occidental, como en los estadios de fútbol de Suramérica o Europa, sino en la parte oriental.

Los futbolistas estaban a la intemperie del frío neoyorquino, en unas bancas como de cine que le daban un aire de juego universitario de película gringa al enfrentamiento entre dos selecciones que entre junio y julio jugarán el Mundial de Norteamérica 2026.

En el extremo occidental de la cancha, por el que atacó Luis Díaz durante el segundo tiempo del partido, se veía el césped con una mezcla entre verde claro, oscuro, café o naranja, que hacía recordar el viejo estadio de Tunja, pero que no era más que una consecuencia de que el partido se disputara en un estadio de béisbol ubicado en Queens, el distrito de Nueva York donde más colombianos viven.

Se estima que esa zona la habitan 185.000 colombianos. Cerca de 30.000 vieron el martes en la noche, en las tribunas del estadio de los Mets, el gol de penalti que anotó James Rodríguez con el que la Selección Colombia venció 1-0 a los australianos en su último partido del 2025.

Cuando el 10 marcó el tanto que abrió el marcador los aficionados, con sombreros vueltiaos en la cabeza que tapaban con los gorros abullonados de las chaquetas de invierno, grabaron con sus celulares la celebración mientras saltaban y se abrazaban en la tribuna.

Ese tanto abrió los espacios que, durante los 75 minutos previos no dio la defensa australiana, que salió con un 5-4-1 desde el inicio del partido y poco se atrevió a contraatacar cuando tomó la pelota. Después de la anotación de Rodríguez –31 con el seleccionado nacional–, Colombia pudo concretar el dominio de juego que tuvo durante el partido.

Al minuto 89 Luis Díaz marcó el segundo tanto, después de que Santos Borré quedara en el suelo tras intentar pasarse al portero australiano; mientras que, en un tiro de esquina confuso, Jéfferson Lerma concretó el tercer tanto del encuentro con el que los criollos cerraron “con pie derecho” el 2025, año en el que lograron la clasificación a la Copa del Mundo y en el que Lorenzo ya empezó a consolidar la base que llevará al torneo.

Entre tanto, el objetivo que se le escapó a elenco cafetero fue meterse en el “top 10” del ranking Fifa para ser cabeza de serie del Mundial en el sorteo que se realizará el 5 de diciembre en Washington. Los 12 cupos quedaron para Canadá, Estados Unidos, México, España (primero del ranking), Argentina, Portugal, Francia, Inglaterra, Países Bajos y Bélgica.

Alguno de esos equipos será rival de Colombia en la primera ronda del Mundial de Norteamérica, en el que es probable que se vean canchas con césped corrido, estadios gigantes con el público cerca, pero separado por mallas de béisbol: una Copa del Mundo muy al estilo norteamericano en la que muchos esperan que el seleccionado colombiano sea protagonista. Habrá que esperar para ver si en Estados Unidos llega el momento de volver a celebrar.

Reviva acá el minuto a minuto

Minuto 90+2: Jefferson Lerma en doble remate logra el tercero, tras un cobro de tiro de esquina de James Rodríguez. Primero de cabeza, pero su remate es despejado y en el rebote lo envió con el píe al fondo del arco.

Minuto 88: Gol de Luis Díaz, quien aprovechó un error del arquero de Australia para enviar el balón al fondo del arco. En la acción Santos Borré llegó y el arquero por cerrarlo dejó la pelota en el área y Lucho celebró el segundo.

Minuto 80: Cambios en Colombia, se van del campo Yáser Asprilla y Juan Camilo Portilla, para que ingresen Jorge Carrascal y Jefferson Lerma.

Minuto 75: James Rodríguez cobra el penal y Colombia se va adelante en el marcador.

Minuto 73: Penal a favor de Colombia, bajan en el área a Santiago Arias, tras pase de James Rodríguez.

Minuto 69: Dos cambios en Colombia van al campo Gustavo Puerta y Rafael Santos Borré, para que salgan Richard Ríos y Luis Javier Suárez.

Minuto 60: Llegada de Colombia y por poco Johan Mojica de media distancia abre el marcador. Su remate se fue desviado por arriba, en una acción colectiva en la que participaron James Rodríguez, Luis Díaz y Santiago Arias.

Minuto 55: la Selección Colombia salió con mayor intensidad en el segundo tiempo. A pesar del mal estado de la cancha del estadio adaptado para el partido, el equipo nacional ha logrado llegar con peligro. Luis Díaz ha sido quien más opciones ha generado ante el arco rival.

Minuto 45: en el último minuto del primer tiempo del partido, el arquero bogotano Camilo Vargas atajó un tiro libre que tuvieron los australianos cerca del arco criollo. El remate llevaba peligro contra el arco de los criollos.

Minuto 30: la Selección Colombia no ha podido generar peligro en el arco de los australianos, que durante la mayor parte del primer tiempo defendieron con un bloque bajo, en el que todos sus futbolistas estaban metidos en su mitad de la cancha, con cinco defensas.

Minuto 15: el seleccionado colombiano ha tenido el control de la pelota en lo que va del partido. Sin embargo, no ha contado con eficacia al momento de definir.

Minuto 1: Colombia arrancó el partido ejerciendo presión alta, en busca de recuperar pronto el balón y lanzarse al ataque. Ya se juega el duelo en el Citi Field de Nueva York.

Titulares de Colombia:

Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Yáser Asprilla, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Estos son los titulares de Australia:

Izzo; Miller, Trewin, Degenerk, Burguess, Rowles; Metclafe, O’Neill, Irvine, McGree y Toure.

