La era de las voces imposibles: así es el negocio de la música con IA

La canción es hermosa, una obra de arte absoluta, pero el desconcierto empieza casi de inmediato al escuchar una voz que, simplemente, no puede existir. Saulo, del proyecto musical Silbo Apacible, supera hoy los dos millones de oyentes en Spotify, pero lo que realmente la volvió tema de conversación en internet no es su calidad sino las preguntas que surgen por sus sostenidos imposibles y vibratos milimétricos, todo demasiado perfecto.
No hay respiración audible, quiebres naturales ni fatiga. Para muchos productores, oyentes y youtubers que han analizado esa pieza, la interpretación no es compatible con una garganta humana, por lo que cada vez toma más fuerza la teoría de que la música creada enteramente con inteligencia artificial nos está inundando sin darnos cuenta.