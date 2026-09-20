Posible vínculo corrupto en Ecopetrol jugaría contra la libertad de Sebastián Ortega

El argumento obvio del representante de las víctimas en el caso de la presunta contratación irregular entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los bomberos de Itagüí con el fin de pedir una medida carcelaria para Sebastián Ortega es la posibilidad de que este decida evadirse.
Los argumentos en ese sentido son varios, empezando porque la pena, en caso de que sea declarado culpable, sería superior a 8 años o llegaría hasta los 12 años; además, el hecho de que es un hombre de altos recursos económicos y que tiene todas las condiciones para salir del país cuando le plazca.
Pero hay un detalle que esgrimiría el abogado que actúa en nombre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (entidad que fue reconocida como víctima): las denuncias públicas que hay contra este hijo de un polémico político de Bello, las cuales ya han llegado también a la Fiscalía, y lo vincularían tanto con otro fenómeno de corrupción en Ecopetrol como con un supuesto relacionamiento con la organización delincuencial conocida como La Oficina.
Ello jugaría para plantear que no solo podría escaparse sino que representa un riesgo para el proceso y un peligro para la sociedad.Lo usual es que, en estos procesos, la privación preventiva de la libertad se requiera por varias razones: por la gravedad de los delitos y la contundencia de las pruebas, porque el indiciado pueda afectar la investigación, porque represente algún riesgo para la sociedad o porque haya peligro de que se escape.