¿Llegó el día? hoy decidirán si envían a prisión a Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana

En manos del Juzgado 27 Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías está la suerte del exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Juan David Palacio. Este jueves 12 de febrero, a partir de las 2:30 p. m., el juez deberá decidir si acoge la solicitud de la Fiscalía y lo envía a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por presuntos hechos de corrupción. La audiencia corresponde a la segunda sesión dentro del trámite de medida de aseguramiento. Palacio ya había enfrentado una audiencia donde se le realizó la imputación de cargos y ahora el despacho judicial definirá si el exdirector enfrenta el proceso privado de la libertad o en libertad. Le puede interesar: Fiscalía pedirá cárcel para exdirector del Área Metropolitana Juan David Palacio por presuntos delitos en contratos de $18.600 millones

Imputación por peculado y contratación indebida

Hace casi 15 días, la Fiscalía le imputó a Palacio los delitos de peculado por apropiación y celebración indebida de contratos. En el mismo proceso también fueron imputadas Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, exsubalternas suyas en el Amva. Asimismo, a Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, le fue formulado el cargo de falsedad en documento privado. El caso gira en torno a seis contratos suscritos entre el Amva y los bomberos de Itagüí por un monto cercano a los $18.000 millones. Según la Fiscalía, en estos convenios se habrían presentado irregularidades que permitieron que particulares se apropiaran de $2.481 millones. Entérese: Una de las imputadas por corrupción en Área Metropolitana fue novia de Miguel Quintero: testigo

Presuntas maniobras irregulares

De acuerdo con el ente acusador, los implicados habrían recurrido a diferentes maniobras para ejecutar las supuestas irregularidades. Entre ellas, el direccionamiento de contratos que, según la normativa, debieron adelantarse mediante licitación pública, pero que finalmente se tramitaron por contratación directa. La Fiscalía también señaló posibles sobrecostos en productos y servicios, así como la presunta falsificación de 15 facturas y recibos de pago, documentos que habrían servido para justificar los desembolsos. Por estos mismos hechos ya fueron judicializados el exgerente y el exjefe de la organización de socorro, Misael Cadavid y Elkin González, además de la funcionaria del Área Metropolitana María Yaneth Rúa, quien ejercía como supervisora de los contratos.

Fiscalía pide detención intramural