¿No quiere soltar sus lujos? Kevin Thobías se habría negado a entregar su mansión y parte de sus superautos a la SAE

Avanza el proceso de extinción de dominio de Kevin Andrés Thobías, un reconocido influencer estadounidense nacido en Chicago en 1993, quien acumuló una gran fortuna presuntamente gracias a la venta de suplementos a través de su empresa, NutraGroup Holdings, que comercializaba por medio de la plataforma Amazon.
Thobías también adquirió reconocimiento tras radicarse en Medellín, especialmente en el sector de El Poblado, donde tiene una gran mansión y lleva un estilo de vida lleno de lujos que suele mostrar a en sus redes sociales.
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Él ha ganado fama por tener una amplia colección de autos de alta gama, entre ellos el primer Bugatti Chiron, así como por ser la primera persona en traer al país la Cybertruck, el vehículo eléctrico de Tesla, cuya empresa es propiedad del magnate Elon Musk.