Linda Calle cumple 30 años: así enseñó a reciclar a tres generaciones de Medellín

La historia comenzó en 1996, cuando una actriz se puso por primera vez en la piel de Linda Calle para llevar a diferentes escenarios de Medellín mensajes relacionados con el manejo responsable de los residuos y la cultura ciudadana.

Este 2026 se cumplen 30 años desde que este personaje apareció por primera vez en las calles de la capital antioqueña. Algunos la conocieron en una visita a su colegio y otros, durante actividades comunitarias o jornadas pedagógicas acompañada de todo su elenco, entre ellos el distinguido Pepe .

Hay personajes que se quedan asociados a una época de la vida. Para miles de personas en Medellín, uno de ellos tiene nombre propio: Linda Calle, la guardiana de la limpieza de Emvarias que durante tres décadas convirtió la educación ambiental en juegos, historias y mensajes que llegaron a colegios, barrios y comunidades de la ciudad.

Con los años, el personaje adquirió la apariencia que hoy reconocen los habitantes de la ciudad y se convirtió en una figura habitual de las campañas de educación ambiental de Emvarias.

Linda insistía -e insiste- siempre en separar los residuos, aprovechar los materiales que todavía pueden tener un uso y sacar las basuras en los horarios establecidos. Y al parecer, ese legado sigue vigente.

Durante los últimos cinco años, el personaje y su elenco han participado en más de 1.000 actividades, con un alcance promedio de 30.000 personas cada año.

Esas jornadas han permitido llevar las enseñanzas sobre residuos y cuidado de la ciudad a diferentes sectores y públicos, especialmente a niños, jóvenes y familias.

La pedagogía ha buscado que conceptos que pueden resultar técnicos se conviertan en aprendizajes fáciles de recordar. En lugar de limitarse a explicar qué debe ir en una bolsa o qué material puede aprovecharse, Linda Calle utiliza el juego y las historias para que esas conductas terminen incorporándose a la vida cotidiana.

Ese tránsito entre generaciones se refleja en historias como la de Laura Ángel, habitante de Belén, quien recordó haber conocido al personaje durante su época escolar y ahora verlo reconocido por su propio hijo.

“Yo conocí a Linda Calle cuando estaba en el colegio y hoy mi hijo también sabe quién es. Es un personaje histórico y característico para quienes habitamos esta ciudad. Es bonito ver cómo algo que hizo parte de mi infancia también hace parte de la de mi hijo”.

Uno de los espacios creados para ejecutar esta tarea fue Ciudad Primavera, una obra en la que Linda Calle y Pepe utilizan personajes, juegos y situaciones cotidianas para enseñar a niños y jóvenes la importancia de cuidar los lugares que comparten.

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El alcance de esta iniciativa también quedó reflejado en sus cifras. En 2017, las presentaciones de Ciudad Primavera reunieron a más de 7.000 niños, 261 jóvenes y 1.088 adultos de Medellín y el Área Metropolitana.

Pero Linda Calle también ha tenido que adaptarse a una ciudad que cambió radicalmente desde 1996. La evolución tecnológica llevó al personaje a dar un paso hacia los entornos digitales y, desde 2025, comenzó una nueva etapa con la creación de LindaBot, su versión digital.

La idea es trasladar el mismo mensaje que durante décadas se llevó de manera presencial a nuevos espacios y públicos, utilizando herramientas que hacen parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones.

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