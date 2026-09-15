Linda Calle cumple 30 años: así enseñó a reciclar a tres generaciones de Medellín

Hay personajes que se quedan asociados a una época de la vida. Para miles de personas en Medellín, uno de ellos tiene nombre propio: Linda Calle, la guardiana de la limpieza de Emvarias que durante tres décadas convirtió la educación ambiental en juegos, historias y mensajes que llegaron a colegios, barrios y comunidades de la ciudad.
Este 2026 se cumplen 30 años desde que este personaje apareció por primera vez en las calles de la capital antioqueña. Algunos la conocieron en una visita a su colegio y otros, durante actividades comunitarias o jornadas pedagógicas acompañada de todo su elenco, entre ellos el distinguido Pepe.
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La historia comenzó en 1996, cuando una actriz se puso por primera vez en la piel de Linda Calle para llevar a diferentes escenarios de Medellín mensajes relacionados con el manejo responsable de los residuos y la cultura ciudadana.