Estos son los más buscados por feminicidio y violencia contra la mujer en el Valle de Aburrá

En relación con los más recientes casos que atentan contra la seguridad y la vida de las mujeres en el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana difundió el cartel de los más buscados por feminicidio y violencia contra las mujeres.
Son 4 los hombres incluidos en este boletín: Frank Esteban Vásquez Zea por los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y constreñimiento a la prostitución agravada; Carlos Mario Fernández Oquendo por feminicidio; y Kevin Davis Navarro Contreras y Daniel Olmos Madrid por violencia intrafamiliar.
A su vez, las autoridades indicaron que por información que permita la ubicación, captura y judicialización de los señalados se dará una recompensa de un monto aún no especificado, y que se tendrá absoluta reserva con la identidad de los denunciantes.
Las líneas habilitadas para suministrar información sobre estos sujetos son, a nivel nacional, el 3143587212, y en Medellín el 3046289339.