Loteador ilegal se camuflaba como líder para ejercer su actividad ilegal en Medellín: Alcaldía

Las ganancias del loteo ilegal que hizo una red criminal durante un tiempo prolongado en el corregimiento San Antonio de Prado habrían ascendido a 1.240 millones de pesos como producto de la comercialización fraudulenta de terrenos no aptos para urbanizar según indicaron fuentes de la Alcaldía que este viernes informaron sobre la captura del presunto cabecilla de esta organización.

La aprehensión de este personaje, identificado como Jorge Orlando Franco Betancur alias “el Brother” se logró a través de una operación conjunta entre la Alcaldía de Medellín, la Fiscalía y el Ejército.

De acuerdo con el subsecretario de Control Urbanístico del Distrito, Carlos Trujillo, este hombre habría dirigido por lo menos durante cinco años la estructura dedicada a la urbanización ilegal en esta parte de la capital antioqueña.

“Este hombre, quien se hacía pasar falsamente por líder comunitario, habría promovido el loteo irregular de cerca de 100 predios ubicados en áreas de protección ambiental, afectando el territorio y el patrimonio de decenas de familias de escasos recursos”, dijo el funcionario.

Según el expediente, por lo menos 37 familias necesitadas de vivienda fueron víctimas de esta organización, pues adquirieron terrenos en sitios donde está prohibido levantar edificaciones.

“Este resultado representa un avance clave en la lucha contra el loteo ilegal y reitera el compromiso institucional de proteger los cerros tutelares, salvaguardar el medio ambiente y evitar que personas sin escrúpulos comercialicen con los sueños de las familias más vulnerables”, dijo el subsecretario Trujillo.

Tras la captura de “el Brother”, un juez halló mérito con base en la sustentación que presentó la Fiscalía para legalizar el procedimiento e imponerle medida de aseguramiento domiciliaria, además de prohibirle expresamente realizar cualquier tipo de transacción inmobiliaria.

“Desde el Distrito de Medellín se continuarán acciones articuladas con la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública en otras zonas de la ciudad donde actualmente se están presentando situaciones de loteo ilegal, con el propósito de preservar la vida de las personas y su patrimonio”, anunció Trujillo.

Fuentes de la zona le dijeron a EL COLOMBIANO que en la comunidad se habían escuchado varias quejas con relación a las actuaciones de “el Brother”.