Paseo terminó en tragedia: niño de cuatro años se ahogó en una piscina en Risaralda

El paseo de una familia en Santa Rosa de Cabal, uno de los municipios turísticos de Risaralda, terminó en una tragedia luego de que un niño de cuatro años de edad se ahogara en una piscina en San Vicente Reserva Termal.

Según reconstruyeron las autoridades, el niño se encontraba acompañado por su abuelo y un primo. La familia había llegado desde Santander para disfrutar en este destino sus vacaciones de fin de año y todo transcurría de manera normal. Según el testimonio del abuelo, el menor estaba bajo su supervisión mientras nadaba en la piscina pero en un descuido el niño se ahogó hasta que advirtió que varias personas se lanzaron al agua para auxiliarlo.

Versiones de los familiares señalaron que el lugar, presuntamente, no tenía socorristas ni personal capacitado para atender emergencias. El caso es que el mejor de edad, según el reporte de la policía, recibió primeros auxilios en el sitio y fue trasladado a la Clínica Santa Clara donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin obtener ninguna respuesta, por lo que fue declarado muerto minutos después.

El secretario de Gobierno de Risaralda, Israel Londoño, no se refirió a las versiones sobre falta de personal del lugar, pero sí a la versión sobre el descuido que habría provocado la tragedia. “Muy lamentable lo ocurrido con la familia de este niño. Entendemos que el hecho se presentó en un sitio de recreación del municipio de Santa Rosa de Cabal; al parecer se trataba de una familia proveniente de Santander y, aparentemente por un descuido humano, un niño de cuatro años falleció. Esta es una recomendación clara para todas las familias: cuando estemos con menores de edad, especialmente niños menores de cinco años, debemos ser sumamente cuidadosos, ya que en cualquier momento, y sobre todo en espejos de agua, un niño puede sufrir un accidente. Lamentamos profundamente lo sucedido y esperamos que avancen las investigaciones de la Fiscalía para determinar cuál fue la causa de esta situación”.