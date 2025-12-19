Luis Taborda: el ayudante de construcción amputado que mejorará su calidad de vida gracias a una prótesis creada por egresados del ITM

“Quiero sentir la alegría de volver a caminar”, dijo Luis Enrique Taborda Londoño, un hombre de 30 años que perdió parte de sus extremidades superiores e inferiores en un trágico suceso.

Era 24 de octubre de 2020 cuando este ayudante de construcción trabajaba en una edificación ubicada en San Pedro de los Milagros. Accidentalmente, contactó una varilla metálica con un cable de energía, y su cuerpo recibió todo el voltaje.

Despertó en un hospital de Medellín después de haber estado dos días en coma y las malas noticias no dieron espera: sus brazos y piernas se quemaron a causa de la descarga eléctrica, y antes de que fuera demasiado tarde, debían realizarle una amputación parcial.

La vida cambió para Luis Enrique. Empezó el año 2021 sin parte de sus brazos, sin la pierna izquierda, de la rodilla para abajo, y sin el pie derecho del tobillo para abajo, una realidad con la que tuvo que continuar su camino en medio de la tristeza y el desconsuelo.

Sin embargo, dicen que para quien tiene fe nada es imposible. John Mesa y José Miguel Marulanda son ingenieros electromecánicos egresados del ITM, y quienes serían los nuevos ángeles de guarda para Taborda Londoño.