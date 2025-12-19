x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Luis Taborda: el ayudante de construcción amputado que mejorará su calidad de vida gracias a una prótesis creada por egresados del ITM

Este hombre de 30 años fue víctima de un grave accidente que le produjo la amputación parcial de varias extremidades. Aquí su historia.

  • Luis Taborda al lado de John Mesa, uno de los ingenieros electromecánicos que hace parte del sueño hecho realidad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
    Luis Taborda al lado de John Mesa, uno de los ingenieros electromecánicos que hace parte del sueño hecho realidad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 12 horas
bookmark

“Quiero sentir la alegría de volver a caminar”, dijo Luis Enrique Taborda Londoño, un hombre de 30 años que perdió parte de sus extremidades superiores e inferiores en un trágico suceso.

Era 24 de octubre de 2020 cuando este ayudante de construcción trabajaba en una edificación ubicada en San Pedro de los Milagros. Accidentalmente, contactó una varilla metálica con un cable de energía, y su cuerpo recibió todo el voltaje.

Despertó en un hospital de Medellín después de haber estado dos días en coma y las malas noticias no dieron espera: sus brazos y piernas se quemaron a causa de la descarga eléctrica, y antes de que fuera demasiado tarde, debían realizarle una amputación parcial.

Lea más: Peligroso paso en Las Palmas: los peatones cruzan de la mano de Dios

La vida cambió para Luis Enrique. Empezó el año 2021 sin parte de sus brazos, sin la pierna izquierda, de la rodilla para abajo, y sin el pie derecho del tobillo para abajo, una realidad con la que tuvo que continuar su camino en medio de la tristeza y el desconsuelo.

Sin embargo, dicen que para quien tiene fe nada es imposible. John Mesa y José Miguel Marulanda son ingenieros electromecánicos egresados del ITM, y quienes serían los nuevos ángeles de guarda para Taborda Londoño.

Ambos, apasionados por ayudar a los más necesitados con su profesión, conocieron este caso, y sin dudarlo empezaron a idear una nuevas prótesis para las piernas de Luis, que le permitiera volver a creer después de tantos años.

“Hacer la de pierna es más difícil porque debe soportar la carga de la persona. Se hace una modelación computacional de la carga y de la pierna para garantizar la seguridad del paciente”, dijo John.

Entérese: El metro de Medellín tendrá horarios diferentes en Navidad y Año Nuevo; estos son

Dado que el precio actual de una prótesis de fibra de carbono o titanio oscila entre los $20 y $40 millones, lo que hicieron los dos ingenieros fue acudir a materiales sostenibles para así lograr un costo mucho más bajo, eso sí, garantizando una excelente calidad y duración.

La prótesis para la pierna izquierda de Luis fue elaborada casi en su totalidad con un plástico de alta resistencia: PET-G. Otra pequeña parte es de TPU, material que aporta resistencia y flexibilidad, y las demás piezas son de acero inoxidable.

“He visto el esfuerzo de John y sus compañeros y les agradezco mucho esa dedicación, porque con las prótesis ganaría independencia”, añadió Taborda Londoño.

John, con ayuda de la impresora 3D que ya tiene en su casa, imprimirá el molde y después elaborará a mano otras de las piezas necesarias para el encaje de las prótesis en las piernas de Luis. El objetivo es que antes de finalizar este año, él pueda empezar a caminar, y que en 2026 pueda tener los prototipos para sus brazos.

Entre tanto, Luis no puede estar más agradecido. Es consciente que algo así no lo hace cualquiera, y menos de una manera tan desinteresada. Los ingenieros egresados del ITM seguirán desarrollando sus propuestas, pero, lo que esperan, sería un poco de músculo financiero que les permita contribuir a quienes más lo necesitan.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida