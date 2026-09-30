Alcalde de Medellín se va de vacaciones ¿Quién será el mandatario encargado?

Por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que durante unos días, la ciudad quedará a cargo de uno de sus secretarios de despacho más cercanos.

“Hola. ¿Cómo están? Quiero informarles que estaré unos días por fuera de la ciudad. Aprovechando la semana de receso escolar (del 5 al 12 de octubre), sacaré unos días de vacaciones con mi familia. Dejo a Manuel Villa como Alcalde encargado”, escribió el alcalde.

Manuel Villa, es el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana Manuel Villa Mejía. Lea también: Crece debate por la vivienda turística en Medellín: ¿cuáles son los argumentos de cada parte? Villa ya ha sido alcalde encargado en otras ocasiones. Por ejemplo entre el 6 y el 25 de julio de 2025 dirigió la ciudad. Igual hizo entre el 27 de abril y el 30 de abril de 2026 cuando el alcalde Gutiérrez viajó a Madrid para recibir un reconocimiento relacionado con el programa Cero Hambre. Incluso Villa aparece como alcalde encargado entre el 16 y el 19 de marzo de 2016. Para esas fechas Gutiérrez viajó a San Sebastián, España, para participar en el Congreso Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y designó a Villa Mejía –entonces su secretario privado– como alcalde encargado.



“Saben que si por mi fuera, no sacaba vacaciones, pero es importante sobre todo por los hijos. Confío plenamente en Manuel y sé de sus capacidades para liderar la ciudad y el equipo de la Alcaldía”, detalló Gutiérrez en su mensaje. El mandatario cerró el trino indicando que pese al periodo que sacará de vacaciones con su familia, “de todas formas, no me desconecto y sigo pendiente de todo No existe mayor orgullo para mí, que ser Alcalde de Medellín”, apuntó. Lea también: Metrocable de San Antonio de Prado ya tiene su plata lista: Medellín consiguió crédito por US$300 millones Por ahora no se ha conocido el respectivo decreto que designe el plazo de tiempo en el que Villa asuma las funciones como alcalde encargado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de Preguntas y Respuestas