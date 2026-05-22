¿Bandas hicieron “vaca” para traer cargamento de marihuana del departamento del Cauca?

Tres bandas con presencia en el sur del Valle de Aburrá se habrían aliado para traer en compañía un cargamento de marihuana, el cual fue detectado en las últimas horas y sería uno de los más grandes en ser incautados por las autoridades en esta jurisdicción.
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El decomiso del alijo se produjo mediante una operación articulada entre la Policía Nacional y la Fiscalía dentro de la cual se realizó el allanamiento de un inmueble en el barrio Belén Aguas Frías, que tendría el carácter de centro de acopio y distribución. De acuerdo con el informe de las autoridades, allí se incautaron cinco toneladas de marihuana cuyos propietarios serían los grupos de delincuencia común organizada La Unión, Barrio Antioquia y Las Violetas.