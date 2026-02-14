Incautan 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur

La Armada Nacional decomisó este sábado 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur y un semisumergible con capacidad de transportar 10 toneladas de drogas.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína, seguido de Perú, y en noviembre pasado logró la incautación más grande de esa droga en la última década con 14 toneladas confiscadas en Buenaventura, su principal puerto del Pacífico.

“Incautamos 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación tipo metrera (para mercancías), en aguas del Pacífico sur”, señaló la Armada a través de la red X.

Agregaron que con ese decomiso se generaron “pérdidas superiores a 24 millones de dólares para el crimen transnacional”.