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¿Por qué atacaron a Juan Valdez en Bogotá y qué tan multinacional es realmente la marca?

El ataque vandálico contra una tienda de Juan Valdez durante las manifestaciones en Bogotá abrió dudas en redes sociales sobre el origen de la compañía, su relación con los caficultores colombianos y si realmente puede considerarse una multinacional.

  • Una tienda de Juan Valdez fue vandalizada durante las manifestaciones del 21 de mayo en Bogotá, lo que desató un debate sobre la historia de la marca y su vínculo con los caficultores colombianos. FOTO: redes sociales.
    Una tienda de Juan Valdez fue vandalizada durante las manifestaciones del 21 de mayo en Bogotá, lo que desató un debate sobre la historia de la marca y su vínculo con los caficultores colombianos. FOTO: redes sociales.
  • Si bien el personaje de Juan Valdez nació en 1959 como estrategia que buscaba representar al cafetero colombiano, fue hasta 2002 que la empresa se consolidó con la creación de Procafecol, encargada de las tiendas y productos. FOTO: Cortesía.
    Si bien el personaje de Juan Valdez nació en 1959 como estrategia que buscaba representar al cafetero colombiano, fue hasta 2002 que la empresa se consolidó con la creación de Procafecol, encargada de las tiendas y productos. FOTO: Cortesía.
  • Actualmente Juan Valdez sigue ligada a Procafecol y a la Federación Nacional de Cafeteros. FOTO: Juan Valdez.
    Actualmente Juan Valdez sigue ligada a Procafecol y a la Federación Nacional de Cafeteros. FOTO: Juan Valdez.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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En medio de las protestas registradas este jueves en Bogotá, uno de los hechos que más reacciones generó en redes sociales fue el ataque contra una tienda de Juan Valdez. Mientras algunos encapuchados señalaron a la marca como una “multinacional” y exigieron que “se fuera del país”, cientos de usuarios respondieron recordando que detrás de la empresa están miles de familias cafeteras colombianas.

La situación abrió la pregunta sobre qué es realmente Juan Valdez y si puede considerarse o no una multinacional.

Entérese: Encapuchados vandalizaron sede del partido MIRA y Galán acusa a Petro de incentivar ataques

La jornada de protestas del 21 de mayo dejó bloqueos y disturbios en distintos puntos de Bogotá. Durante las movilizaciones, varios establecimientos fueron vandalizados, entre ellos una tienda de Juan Valdez, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.

“Además de violentos, son unas completas bestias”, escribieron algunos usuarios, mientras otros insistieron en que la marca pertenece a los cafeteros colombianos y no a una empresa extranjera.

¿Cuál es el origen de Juan Valdez?

La historia comenzó en 1959, cuando la Federación Nacional de Cafeteros creó el personaje de Juan Valdez como una estrategia para diferenciar el café colombiano en el mercado internacional. La idea era representar a los caficultores del país y mostrar al mundo el trabajo detrás de cada taza de café.

Conozca: Un paisa de pura cepa: ¿quién era Carlos Castañeda, el cafetero antioqueño que le dio vida a ‘Juan Valdez’?

Con su sombrero, poncho, carriel y acompañado de la mula Conchita, el personaje se convirtió rápidamente en un símbolo nacional y en una de las campañas publicitarias más exitosas de América Latina.

De Carlos Castañeda a Procafecol: la evolución del negocio

Aunque durante años fue interpretado por actores, desde 2006 el rostro de Juan Valdez fue el cafetero antioqueño Carlos Castañeda, oriundo de Andes, Antioquia, quien llevó la imagen del café colombiano a distintos escenarios internacionales hasta su fallecimiento en 2024.

Si bien el personaje de Juan Valdez nació en 1959 como estrategia que buscaba representar al cafetero colombiano, fue hasta 2002 que la empresa se consolidó con la creación de Procafecol, encargada de las tiendas y productos. FOTO: Cortesía.
Si bien el personaje de Juan Valdez nació en 1959 como estrategia que buscaba representar al cafetero colombiano, fue hasta 2002 que la empresa se consolidó con la creación de Procafecol, encargada de las tiendas y productos. FOTO: Cortesía.

El crecimiento de la marca llevó a la creación de Procafecol en 2002, compañía encargada de operar las tiendas y productos Juan Valdez. Actualmente, la marca tiene más de 630 tiendas en el mundo y presencia en cerca de 40 mercados internacionales.

Si Juan Valdez está en mercados internacionales, entonces, ¿es una multinacional?

De acuerdo con definiciones empresariales, una multinacional es una empresa que opera en varios países y tiene sedes, inversiones o actividades comerciales fuera de su nación de origen. Bajo ese criterio, Juan Valdez sí podría considerarse una multinacional o, al menos, una empresa con operación internacional.

Siga leyendo: Juan Valdez, el mayor referente de responsabilidad social empresarial en el agro

Sin embargo, hay una diferencia importante frente a otras grandes compañías globales: la marca nació como una estrategia para beneficiar a los caficultores colombianos y sigue ligada a la Federación Nacional de Cafeteros.

Según información corporativa de Procafecol, parte de los recursos generados por la marca regresan al sector cafetero mediante programas sociales, sostenibilidad y pagos adicionales por la calidad del café.

Actualmente Juan Valdez sigue ligada a Procafecol y a la Federación Nacional de Cafeteros. FOTO: Juan Valdez.
Actualmente Juan Valdez sigue ligada a Procafecol y a la Federación Nacional de Cafeteros. FOTO: Juan Valdez.

Por eso, aunque Juan Valdez tiene presencia internacional y compite en mercados globales, su modelo es distinto al de multinacionales tradicionales como McDonald’s, Starbucks o Coca-Cola.

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Más que una marca extranjera, Juan Valdez se ha consolidado como un símbolo de identidad nacional construido alrededor de más de 500.000 familias cafeteras colombianas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el verdadero dueño de Juan Valdez?
¿Juan Valdez es una empresa extranjera?
No. Aunque opera en decenas de países, la marca nació en Colombia y está ligada a la Federación Nacional de Cafeteros y a Procafecol.
¿Por qué vandalizaron una tienda de Juan Valdez?
Durante las protestas en Bogotá, algunos manifestantes señalaron erróneamente a la marca como una multinacional extranjera.
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