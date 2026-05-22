¿Por qué atacaron a Juan Valdez en Bogotá y qué tan multinacional es realmente la marca?

En medio de las protestas registradas este jueves en Bogotá, uno de los hechos que más reacciones generó en redes sociales fue el ataque contra una tienda de Juan Valdez. Mientras algunos encapuchados señalaron a la marca como una “multinacional” y exigieron que “se fuera del país”, cientos de usuarios respondieron recordando que detrás de la empresa están miles de familias cafeteras colombianas.
La situación abrió la pregunta sobre qué es realmente Juan Valdez y si puede considerarse o no una multinacional.
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La jornada de protestas del 21 de mayo dejó bloqueos y disturbios en distintos puntos de Bogotá. Durante las movilizaciones, varios establecimientos fueron vandalizados, entre ellos una tienda de Juan Valdez, lo que provocó una ola de críticas en redes sociales.