A salvar vidas: el Hospital San Vicente Fundación invita a la ‘Donatón’ en su sede de Medellín y Rionegro

Históricamente, el último mes del año es un momento donde las donaciones de sangre reducen a raíz de las festividades o los periodos vacacionales, y la demanda aumenta, lo que genera un alto impacto en las reservas de los diferentes centros médicos que necesitan de este insumo vital para atender los procedimientos más complejos.
Es por eso que hoy miércoles 17 de diciembre, y mañana 18, hay programada una ‘Donatón’ en el Banco de Sangre y el bloque 12 del Hospital San Vicente Fundación, sede Medellín. En la sede de Rionegro se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre.
De acuerdo con la institución, cada mes se reciben entre 800 y 1.000 donantes, sin embargo, en lo que va de diciembre solo se han reportado cerca de 250, lo que se traduce en una disminución de casi un 75%.