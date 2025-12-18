Los mejores del freestyle en español se enfrentan este jueves en Colombia en la FMS World Series 2025

Este jueves se celebra en Bogotá la cuarta jornada de la FMS World Series, la Superliga del Freestyle que pondrá a batallar a los mejores improvisadores de Hispanoamérica. Será una jornada definitiva, el paso previo a la final, que será en Chile el próximo domingo 21.
La jornada tendrá batallas de alto calibre, Chuty vs Lokillo, Gazir vs El Meno, Bnet vs Azcino y más, pues serán en total 10 enfrentamientos. El competidor a vencer es Gazir, que está en el primer puesto de la tabla con 18 puntos. Lo siguen Aczino con 13 y Chuty con 11. Lokillo, representante de Colombia está en el séptimo lugar con 9 puntos.
El evento será en el Movistar Arena y se espera que sea apasionante, el freestyle es una guerra de palabras e ingenio, y los competidores lo están dejando todo en cada batalla y la gente no se quiere perder nada. En la jornada tres, que tuvo lugar en México, la competición alcanzó el mayor promedio de espectadores en directo de toda la temporada con 234.000 dispositivos conectados simultáneamente.
La FMS World Series 2025 reúne los más grandes exponentes del freestyle de la actualidad, artistas de diversas generaciones y estilos, entre ellos Aczino, considerado por muchos el mejor de los mejores. EL COLOMBIANO habló con él.