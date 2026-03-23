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Matan a futbolista colombo-español en Medellín tras riña en discoteca

Un futbolista colombo-español fue asesinado en la madrugada de este lunes en Medellín, tras una riña a las afueras de una discoteca en el occidente de la ciudad. Esto se sabe.

  • El futbolista colombo-español fue asesinado tras una riña en vía pública en el occidente de Medellín; autoridades investigan los hechos. FOTO: Laura Rosa Jiménez Valencia, suministrada.
    El futbolista colombo-español fue asesinado tras una riña en vía pública en el occidente de Medellín; autoridades investigan los hechos. FOTO: Laura Rosa Jiménez Valencia, suministrada.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un nuevo hecho de violencia sacude a Medellín. En la madrugada de este lunes fue asesinado un futbolista colombo-español, conocido como Denilson David Mena Aguirre. Según información preliminar, había jugado en divisiones inferiores del CD Tenerife y se encontraba sin contrato, a la espera de vincularse a un equipo europeo en los próximos días.

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De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió en vía pública, en el barrio La América, en el occidente de Medellín, bajo la jurisdicción de la estación Laureles y el CAI Santa Lucía, tras una riña que se habría originado por hechos de intolerancia dentro de un establecimiento nocturno y que se extendió al exterior del lugar.

Según testimonios recopilados por la Policía, un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó una discusión con otras personas al interior de la discoteca. El personal del lugar intervino y los retiró, pero la confrontación continuó en el exterior, donde se desató una pelea.

Su nombre era Denilson David Mena Aguirre. FOTO: Suministrada.
Su nombre era Denilson David Mena Aguirre. FOTO: Suministrada.

En medio del altercado, la víctima fue lanzada al suelo y se escuchó una detonación. El hombre quedó gravemente herido y fue trasladado en un taxi a la Unidad Intermedia de San Javier, donde ingresó sin signos vitales.

Durante el mismo hecho, una mujer resultó herida por arma de fuego y tuvo que ser llevada a un centro asistencial por sus acompañantes.

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En la inspección técnica realizada por unidades de la SIJIN, se hallaron evidencias como una vainilla calibre 9 mm, así como prendas que al parecer pertenecían a la víctima. Las autoridades también adelantan la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas en la zona para identificar a los responsables.

Por ahora, no se reportan capturas ni se ha establecido si los implicados pertenecen a alguna estructura criminal. Sin embargo, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer el homicidio.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía, que abrió una noticia criminal por el delito de homicidio, mientras familiares del futbolista acudieron al centro asistencial tras conocer lo ocurrido.

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