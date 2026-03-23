Matan a futbolista colombo-español en Medellín tras riña en discoteca

Un nuevo hecho de violencia sacude a Medellín. En la madrugada de este lunes fue asesinado un futbolista colombo-español, conocido como Denilson David Mena Aguirre. Según información preliminar, había jugado en divisiones inferiores del CD Tenerife y se encontraba sin contrato, a la espera de vincularse a un equipo europeo en los próximos días.

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De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió en vía pública, en el barrio La América, en el occidente de Medellín, bajo la jurisdicción de la estación Laureles y el CAI Santa Lucía, tras una riña que se habría originado por hechos de intolerancia dentro de un establecimiento nocturno y que se extendió al exterior del lugar.

Según testimonios recopilados por la Policía, un grupo de aproximadamente seis hombres protagonizó una discusión con otras personas al interior de la discoteca. El personal del lugar intervino y los retiró, pero la confrontación continuó en el exterior, donde se desató una pelea.