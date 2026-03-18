Medellín abre 20.000 nuevos cupos para curso de Inteligencia Artificial, ¿cómo aplicar?

Gracias a la alianza entre el Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín (C4IR Medellín), Ruta N y Google, se anunció una segunda etapa de la iniciativa Google Cloud Career Launchpad, un programa enfocado en la inteligencia artificial (IA) generativa -rama de la IA con la capacidad de crear contenidos originales de texto, imagen, código, música y video- al que podrán acceder 20.000 personas.

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Estos cursos están dirigidos a mayores de 18 años que residan en Medellín y los otros municipios del Valle de Aburrá.

“Una de las mayores fortalezas de nuestro ecosistema es el talento de la gente. Por eso, con esta nueva convocatoria seguimos abriendo oportunidades para que más personas se preparen para las carreras del mañana. Es una apuesta por la formación, que impulsa el cierre de brechas sociales y económicas, y permite que cada vez más ciudadanos participen activamente en la transformación de Medellín”, dijo el director de Relaciones Estratégicas de Ruta N, Camilo Zapata Wills.