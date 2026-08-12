Medellín habilita 10 puntos para recibir ayudas para afectados por el terremoto: estos son

Medellín activó una red de diez puntos de acopio para recibir ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto. La iniciativa busca reunir alimentos y artículos de primera necesidad que posteriormente serán enviados a las zonas más golpeadas por la emergencia.

La Alcaldía de Medellín articuló esta estrategia con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco), con el propósito de facilitar la recepción, organización, transporte y distribución de los elementos donados por la ciudadanía.

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Entre los productos que se están solicitando se encuentran agua, arroz, aceite, pastas, legumbres, alimentos enlatados, harinas, panela, chocolate, avena, leche y productos listos para consumir, además de otros artículos básicos para las familias que enfrentan las consecuencias del sismo.

También se reciben elementos de higiene y atención básica como jabón, champú, cepillos y crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, colchonetas y mantas.