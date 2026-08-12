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¿Tiene un familiar desaparecido tras el terremoto? Ejército habilitó líneas en Antioquia

La Red de Emisoras del Ejército Nacional puso sus frecuencias y canales de WhatsApp al servicio de las familias que aún no logran establecer contacto con sus seres queridos después del temblor.

  • Entre los municipios antioqueños que cuentan con líneas habilitadas están Segovia, El Bagre, Ituango, Puerto Berrío, Carepa, Dabeiba, Tarazá, Argelia, Caucasia, Yarumal, Urrao, San Luis y Andes. FOTO Cortesía Cuarta Brigada del Ejército.
    Entre los municipios antioqueños que cuentan con líneas habilitadas están Segovia, El Bagre, Ituango, Puerto Berrío, Carepa, Dabeiba, Tarazá, Argelia, Caucasia, Yarumal, Urrao, San Luis y Andes. FOTO Cortesía Cuarta Brigada del Ejército.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 8 horas
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La emergencia provocada por el terremoto que sacudió varias zonas del país llevó a la Red de Emisoras del Ejército Nacional a activar una estrategia de comunicación para ayudar a localizar personas de las que todavía no se conoce su paradero.

En Antioquia, varias emisoras habilitaron líneas de WhatsApp para recibir información de familiares y conocidos y difundirla a través de sus espacios radiales.

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La iniciativa busca aprovechar el alcance de las emisoras militares en municipios donde las comunidades pueden tener dificultades para comunicarse o donde las familias aún desconocen el estado de sus seres queridos.

Entre los municipios antioqueños que cuentan con líneas habilitadas están Segovia, El Bagre, Ituango, Puerto Berrío, Carepa, Dabeiba, Tarazá, Argelia, Caucasia, Yarumal, Urrao, San Luis y Andes.

Las personas que necesiten reportar a alguien de quien no tienen información pueden enviar un mensaje de WhatsApp o una nota de voz con los datos básicos que permitan identificarlo y facilitar su búsqueda.

Estas son las líneas habilitadas en Antioquia:

Segovia: 311 442 6487

El Bagre: 320 641 7807

Ituango: 322 504 0471

Puerto Berrío: 314 784 2380

Carepa: 321 447 7616

Dabeiba: 310 281 8366

Tarazá: 311 391 7707

Argelia: 322 518 1912

Caucasia: 322 518 1912

Yarumal: 322 956 4864

Urrao: 311 602 6781

San Luis: 323 231 2363

Andes: 310 462 6044

La Red de Emisoras también habilitó canales en otras zonas del país, entre ellas Bogotá, Palmira, Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja, Ocaña, Pamplona, Tibú, San Vicente de Chucurí, Convención, El Tarra, Quibdó, Montería y Tierralta.

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¿Qué información se debe entregar?

Para que los reportes puedan ser difundidos de manera clara y facilitar la identificación, se recomienda proporcionar el nombre completo de la persona buscada, edad aproximada, municipio o lugar donde fue vista por última vez, hora del último contacto y cualquier característica que pueda ayudar a reconocerla.

También es importante entregar el nombre y número telefónico de un familiar o persona que pueda recibir información. En caso de enviar una nota de voz, la recomendación es que sea breve y contenga los datos esenciales del caso.

Los mensajes que lleguen a las líneas podrán ser utilizados durante la programación de las emisoras, especialmente en las zonas donde se requiera ampliar el alcance de los reportes.

La estrategia pretende convertirse en un canal adicional de comunicación para las familias que siguen buscando información sobre sus seres queridos después del terremoto.

La Red de Emisoras del Ejército mantendrá habilitados estos espacios para recibir los reportes y contribuir, mediante sus capacidades de comunicación, a conectar a las comunidades afectadas.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo reportar en la emisora del Ejército a una persona desaparecida tras el terremoto en Antioquia?
Los ciudadanos pueden enviar información mediante las líneas de WhatsApp habilitadas por la Red de Emisoras del Ejército Nacional. Allí pueden compartir mensajes de texto, notas de voz y los datos básicos de la persona que están buscando.
¿Se pueden enviar notas de voz a la emisora del Ejército en Antioquia para reportar a un desaparecido?
Sí. Las emisoras del Ejército reciben notas de voz cortas con la información esencial del caso, además de mensajes escritos.
¿Qué línea está habilitada en Segovia, Antioquia?
Para reportar información desde Segovia está disponible el número 311 442 6487.
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