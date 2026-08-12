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Medellín se une por los afectados del terremoto: hará concierto con más de 25 artistas

Los recursos de la boletería y las donaciones serán destinados a las familias afectadas por el temblor. Varias empresas también se unieron a la iniciativa.

  • Las puertas de La Macarena estarán abiertas desde las 11:00 a.m., mientras que el concierto se extenderá hasta las 8:00 p.m. FOTO Alcaldía de Medellín.
    Las puertas de La Macarena estarán abiertas desde las 11:00 a.m., mientras que el concierto se extenderá hasta las 8:00 p.m. FOTO Alcaldía de Medellín.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
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Medellín se prepara para una jornada de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto. Este sábado 15 de agosto, el Centro de Eventos La Macarena será escenario de “Colombia, Medellín Te Quiere”, un concierto benéfico que busca reunir recursos y ayudas para las familias que resultaron afectadas por la emergencia.

La iniciativa contará con la participación de más de 25 artistas, quienes se sumaron a la jornada donando su talento. Entre los nombres anunciados están Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol.

El evento comenzará al mediodía y tendrá una duración aproximada de ocho horas. Las puertas de La Macarena estarán abiertas desde las 11:00 a.m., mientras que el concierto se extenderá hasta las 8:00 p.m.

Lea más: “Tendremos que demoler”: terremoto agrava situación de la nueva sede de la Alcaldía en La Pintada

La boletería tendrá precios entre los $60.000 y los $140.000, y el dinero recaudado será canalizado mediante la Corporación Presentes, entidad encargada de recibir y gestionar los aportes destinados a las comunidades damnificadas.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la ayuda estará dirigida principalmente a familias afectadas en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, regiones que sufrieron consecuencias del movimiento telúrico.

”Ojo: nadie va a ganar un solo peso, esto es una gran unión de voluntades con el único propósito de ayudar. Vayamos con familia y amigos, y en medio de este dolor unámonos para ayudar a quienes más lo necesitan”, dijo el mandatario.

Así se podrá participar en la jornada solidaria

El acceso al concierto tendrá una condición particular, pues los asistentes deberán realizar su aporte a través de la plataforma de la Corporación Presentes, utilizando la opción habilitada específicamente para “Colombia, Medellín te quiere”. Después de completar la donación, recibirán la entrada para el evento.

Los aportes económicos realizados por otros medios y las donaciones en especie podrán hacerse de manera independiente, pero no servirán como mecanismo de ingreso al concierto.

Además de la jornada musical, se instalará un punto de acopio en inmediaciones de La Macarena, que funcionará entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p. m. Allí se recibirán alimentos no perecederos y elementos de aseo personal.

La organización aclaró que en este punto no se recibirán ropa ni medicamentos.

Empresas también se suman a la ayuda

Restaurantes y establecimientos comerciales anunciaron que destinarán parte de sus ventas a la atención de las familias afectadas.

Entre los negocios que participarán están Belisario, Pergamino, El Correo, Olivia y Clap Burgers, entre otros.

Entérese: Antioquia recibe a 17 nuevos pacientes del Chocó tras el terremoto: ya van 33 trasladados

De esta manera, la jornada reunirá los aportes de artistas, empresas, organizaciones y ciudadanos para canalizar recursos y ayudas hacia las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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La Corporación Presentes será la encargada de recibir las donaciones económicas y las ayudas en especie, con el objetivo de que estas sean dirigidas a las familias afectadas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo es el concierto “Colombia, Medellín Te Quiere” para ayudar a los afectados por el terremoto?
El concierto se realizará este sábado 15 de agosto de 2026 en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín. Las puertas abrirán a las 11:00 a. m. y la jornada musical se extenderá aproximadamente hasta las 8:00 p. m.
¿Dónde será el concierto para ayudar a los damnificados del terremoto?
El concierto benéfico “Colombia, Medellín Te Quiere” será en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín. El evento busca recaudar recursos para las familias afectadas por el terremoto en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero.
¿Cuánto cuesta la entrada al concierto “Colombia, Medellín Te Quiere”?
La boletería tiene precios entre $60.000 y $140.000. Para ingresar, los asistentes deben realizar el aporte a través de la plataforma habilitada por la Corporación Presentes para el concierto y, después de completar la donación, recibirán su entrada.
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