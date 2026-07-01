Medellín inició la construcción de un nuevo jardín Buen Comienzo en Castilla: atenderá a 125 niños y niñas

La Alcaldía de Medellín comenzó la construcción del jardín infantil Buen Comienzo Alfonso López, en la comuna 5, Castilla, un proyecto que beneficiará a 125 niñas y niños y que hace parte de la meta de construir ocho nuevos equipamientos para la atención integral de la primera infancia durante el actual cuatrienio.

El proyecto contará con una inversión superior a $9.200 millones, será ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y se espera que entre en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López, destacó que el proyecto representa un avance importante en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

”No se trata solamente de prometerlo, ni de diseñarlo, ni de licitarlo o adjudicarlo. Se trata de hacerlo realidad”, expresó. El funcionario indicó que el nuevo jardín de Castilla se suma a otros cinco que actualmente se encuentran en ejecución.

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”Con este ya serían seis los jardines infantiles Buen Comienzo nuevos en obras, de los ocho en total que vamos a dejar al final de la administración. Medellín está en obra, Medellín cada día mejor”, señaló.

Actualmente, el Distrito también construye los jardines infantiles Chambacú, en el corregimiento de San Cristóbal; San Sebastián de Palmitas; La Libertad, en la comuna Villa Hermosa; Primavera Norte, en Santa Cruz; y otro más en Robledo.