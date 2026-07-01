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Medellín inició la construcción de un nuevo jardín Buen Comienzo en Castilla: atenderá a 125 niños y niñas

Con este ya son seis jardines de Buen Comienzo que están en obra en Medellín de los ocho que proyecta construir la actual administración.

  • Esta es la proyección de cómo será el nuevo jardín Buen Comienzo en Castilla. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín
    Esta es la proyección de cómo será el nuevo jardín Buen Comienzo en Castilla. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín comenzó la construcción del jardín infantil Buen Comienzo Alfonso López, en la comuna 5, Castilla, un proyecto que beneficiará a 125 niñas y niños y que hace parte de la meta de construir ocho nuevos equipamientos para la atención integral de la primera infancia durante el actual cuatrienio.

El proyecto contará con una inversión superior a $9.200 millones, será ejecutado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) y se espera que entre en funcionamiento durante el primer semestre de 2027.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés López, destacó que el proyecto representa un avance importante en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

”No se trata solamente de prometerlo, ni de diseñarlo, ni de licitarlo o adjudicarlo. Se trata de hacerlo realidad”, expresó. El funcionario indicó que el nuevo jardín de Castilla se suma a otros cinco que actualmente se encuentran en ejecución.

Entérese: ¿Cómo inscribir a un niño en Buen Comienzo en Medellín?

Con este ya serían seis los jardines infantiles Buen Comienzo nuevos en obras, de los ocho en total que vamos a dejar al final de la administración. Medellín está en obra, Medellín cada día mejor”, señaló.

Actualmente, el Distrito también construye los jardines infantiles Chambacú, en el corregimiento de San Cristóbal; San Sebastián de Palmitas; La Libertad, en la comuna Villa Hermosa; Primavera Norte, en Santa Cruz; y otro más en Robledo.

Así será el nuevo jardín

El jardín Buen Comienzo Alfonso López tendrá tres pisos y una terraza recreativa, además de cinco salas de desarrollo, comedor, enfermería, área de coordinación, baterías sanitarias y diferentes espacios destinados al cuidado y aprendizaje de la primera infancia.

Según la Alcaldía de Medellín, su arquitectura fue diseñada para ofrecer ambientes amplios, iluminados naturalmente y con zonas de recreación y contacto con la naturaleza que favorezcan el desarrollo de los menores.

Asimismo, contará con ascensor, accesibilidad universal y múltiples rutas de evacuación para garantizar la inclusión, la movilidad y la seguridad de todos los usuarios.

Atención integral para la infancia

La directora de Buen Comienzo, Diana Carmona, explicó que el nuevo equipamiento permitirá ampliar la cobertura del programa en la comuna Castilla y ofrecer servicios integrales a niñas y niños del sector.

”La atención integral de la primera infancia sigue creciendo en Medellín. Iniciamos obras de nuestro nuevo jardín infantil en la comuna 5, Castilla, Alfonso López, para la atención integral de 125 niñas y niños del sector”, afirmó.

La funcionaria explicó que los menores accederán a acompañamiento de profesionales de distintas áreas, actividades pedagógicas y alimentación diaria.

“Este espacio contará con cinco salas de desarrollo, comedor, áreas recreativas y distintos espacios para el desarrollo integral. Allí van a poder acceder al cuidado y la atención integral a través de distintas áreas profesionales, actividades pedagógicas de calidad y entre el 70 % y el 80 % de su alimentación diaria”, agregó.

Según la directora, la construcción de nuevos jardines infantiles hace parte de la estrategia para fortalecer la atención a la primera infancia en Medellín.

“Seguimos fortaleciendo la infraestructura para la primera infancia, porque cada jardín infantil nuevo es una oportunidad de cuidado, desarrollo y bienestar para nuestros niños y niñas”, puntualizó.

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Con la construcción del jardín Buen Comienzo Alfonso López, la administración distrital busca ampliar la capacidad de atención para la primera infancia en Medellín mediante infraestructura especializada.

Lea más: Jardín Buen Comienzo de San Antonio de Prado se renovó y tiene 320 cupos disponibles

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