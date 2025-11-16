Medellín se convirtió en el primer distrito neuroprotegido: ¿qué es?

Medellín dio un paso decisivo en la atención de enfermedades neurológicas, en un país donde esta condición es una de las principales causas de discapacidad y muerte. Un acuerdo firmado entre la Organización Mundial de Enfermedades Cerebrovasculares, la Alcaldía de Medellín y la Universidad CES, busca garantizar que cualquier persona que sufra un evento cerebral agudo, principalmente accidentes cerebrovasculares, reciba atención rápida y coordinada.
Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, un accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe o reduce el suministro de sangre al cerebro, lo que priva a las células cerebrales de oxígeno y nutrientes, causando daños graves y permanentes en la movilidad, el habla y las funciones cognitivas si no se recibe atención médica inmediata.