779 mil colombianos salieron del hambre grave en 2025, ¿qué dicen los datos del Dane?

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló este jueves 21 de mayo los resultados de seguridad alimentaria, con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2025.
Los datos muestran que el 21,1% de los hogares colombianos enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave durante el año pasado. Esa cifra representa una caída de 4,4 puntos porcentuales frente a 2024.
La directora del Dane, Piedad Urdinola, precisó que el 22,8% de la población total del país, el equivalente a más de 12 millones de personas, experimentó algún grado de inseguridad alimentaria el año pasado.
“Esta cifra representa una reducción de 4,7 puntos porcentuales frente al año anterior”, señaló.
Lo que más mejoró fue el indicador más severo, es decir, la inseguridad alimentaria grave pasó del 5,0% al 3,4% entre 2024 y 2025, una caída de 1,6 puntos porcentuales. En términos de personas, eso equivale a 779 mil colombianos que dejaron de vivir en la peor condición de hambre.
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