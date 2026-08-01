La metamorfosis urbana que deja el Metro de la 80: así cambian los barrios y la memoria del occidente de Medellín

Hay ciudades que cambian porque crecen. Otras porque envejecen. Medellín, al contrario, parece destinada a transformarse una y otra vez, como si cada generación recibiera una ciudad distinta de la anterior.
Donde ayer hubo casas, árboles y vecinos que se conocían por nombre propio, hoy aparecen cerramientos metálicos, excavadoras, pilotes de concreto y calles intervenidas. No es ni bueno ni malo, es puro cambio, vida.
En tan solo unos años, por el corredor occidental de la capital antioqueña, han desaparecido centenares de viviendas y comercios, esto producto de una nueva columna vertebral que se construye para favorecer la movilidad de la ciudad.
Pero mientras todo eso ocurre, también se desvanecen paisajes cotidianos que durante décadas hicieron parte de la memoria colectiva de miles de habitantes.
La construcción del Metro de la 80 no solo representa la obra de infraestructura más importante que ejecuta hoy Medellín, sino que también es uno de los procesos de transformación urbana más profundos de las últimas décadas.
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La ciudad cambia físicamente, pero también cambian las formas de habitarla, las relaciones entre vecinos, el valor del suelo, la actividad comercial, la identidad de algunos sectores y hasta la manera como los ciudadanos recuerdan los lugares donde crecieron.
Porque las ciudades no están hechas únicamente de cemento, puentes o estaciones. También están construidas con recuerdos.
A lo largo de su historia reciente, Medellín ha aprendido a convivir con grandes transformaciones. La construcción del metro en los años noventa modificó la relación de los ciudadanos con el transporte público.