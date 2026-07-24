Metro de la 80 solo tiene plata hasta agosto: Petro lo dejó con un hueco de $838.571 millones

El Metro de la 80 llegará a gatas al cambio de gobierno. Luego de sufrir más de dos años de retrasos, el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 30 años en la capital antioqueña solo tiene recursos hasta agosto y afronta un faltante de $838.571 millones por parte del Gobierno Nacional. El dato fue expuesto este jueves durante una comisión accidental realizada en el Concejo de Medellín, en la que se le hizo seguimiento al avance de la obra. En contexto: Gobierno Nacional otra vez está colgado con el Metro de la 80: debe $412.000 millones de 2025 El concejal Alejandro de Bedout, quien lidera dicha comisión, advirtió que las cifras del proyecto no son alentadoras y desde ya se muestran como uno de los principales incendios que deberá apagar el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella cuando asuma el próximo mes. “Por incumplimiento del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, el Metro de la 80 en Medellín solo tiene recursos hasta finales de agosto para cumplir sus compromisos contractuales y avanzar en las obras. El Gobierno Petro se va y le deja a Medellín una deuda gigante: más de $838.571 millones en aportes atrasados para el Metro de la 80”, denunció el cabildante.

De Bedout acotó que este jueves 23 de julio, la empresa de transporte masivo se reunió con el Ministerio de Hacienda para discutir las posibles salidas ante la mora en los pagos y el encuentro terminó sin ninguna certeza del desembolso de esos recursos. “La Nación adeuda $326.012 millones de la vigencia 2025 y $512.558 millones de la vigencia 2026”, agregó el concejal.

Un pulso de largo tiempo

Pese a tratarse de la obra de transporte masivo más importante de Medellín desde la construcción de la línea A, clave para descongestionar la que sigue siendo la columna vertebral del sistema, el metro ligero de la 80 enfrenta problemas por múltiples frentes. En 2024, luego del cambio de gobierno en Medellín, la administración de Federico Gutiérrez reveló que el proyecto había arrancado el cuatrienio afrontando un desfase financiero y retrasos en la gestión predial. Dicho desfase correspondía principalmente a un paquete de varias obras necesarias que no se contemplaron en el presupuesto original y a los efectos de la inflación y el encarecimiento de las materias primas. Lea también: Medellín se echa al hombro tres obras claves para metro de la 80

Las obras adicionales que incrementaron el desfase financiero del metro ligero

Dentro de esas obras pendientes quedó un puente elevado en la carrera 69 con la calle 63, un soterrado en la carrera 70 a la altura de la calle 1 sur, un soterrado nuevo en el intercambio vial de la calle Colombia, una ampliación de una sección de la avenida 80 a la altura del intercambio vial de San Juan, una intersección semaforizada en el intercambio vial de la avenida 33 y la intervención de dos puentes sobre la quebrada La Guayabala, en La Mota.

Pese a que Medellín se echó al hombro esos sobrecostos y se embarcó en la construcción de los intercambios viales pendientes con recursos propios, ese mismo año la Nación resultó siendo el centro de otro problema tras empezar a dar señales negativas para cumplir con los pagos a los que ya se había comprometido en el convenio de cofinanciación. La primera gran fricción se hizo pública a finales de noviembre, cuando el Ministerio de Hacienda admitió vía derecho de petición que tenía varios pagos represados. Según señaló esa cartera entonces, debido al incumplimiento de las metas de recaudo de la Nación la disponibilidad de caja estaba comprometida. Al igual que Medellín, en Bogotá esa misma situación dejó en la cuerda floja la financiación de su metro. Pese a que tras varias reuniones el Ministerio de Hacienda afirmó estar buscando soluciones para cumplir con los pagos, el retraso en los desembolsos persistió hasta este año, a escasas semanas del cambio de gobierno. Entérese: “Colombia le debe a Antioquia su segunda independencia”: así fue simbólico acto en el Toyo El concejal De Bedout complementó que, a raíz de esa situación, el pasado 9 de julio el Metro inició un proceso de reclamación ante la Nación, activando una cláusula de solución de controversias por arreglo directo. “El gobierno de Gustavo Petro se va dejando un proyecto sin tiempo y sin certeza financiera, mientras la ciudad sostiene sobre sus hombros —y su propio endeudamiento— un proyecto que la Nación prometió cofinanciar y ahora abandona a su suerte”, agregó el concejal, remarcando que esta situación será uno de los puntos críticos que deberán discutirse cuando inicie el mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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