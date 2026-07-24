Metro de la 80 solo tiene plata hasta agosto: Petro lo dejó con un hueco de $838.571 millones

El Metro de la 80 llegará a gatas al cambio de gobierno. Luego de sufrir más de dos años de retrasos, el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 30 años en la capital antioqueña solo tiene recursos hasta agosto y afronta un faltante de $838.571 millones por parte del Gobierno Nacional.
El dato fue expuesto este jueves durante una comisión accidental realizada en el Concejo de Medellín, en la que se le hizo seguimiento al avance de la obra.
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El concejal Alejandro de Bedout, quien lidera dicha comisión, advirtió que las cifras del proyecto no son alentadoras y desde ya se muestran como uno de los principales incendios que deberá apagar el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella cuando asuma el próximo mes.
“Por incumplimiento del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, el Metro de la 80 en Medellín solo tiene recursos hasta finales de agosto para cumplir sus compromisos contractuales y avanzar en las obras. El Gobierno Petro se va y le deja a Medellín una deuda gigante: más de $838.571 millones en aportes atrasados para el Metro de la 80”, denunció el cabildante.