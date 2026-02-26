El Metro anuncia nuevas opciones para los usuarios que aún no renuevan su Cívica, ¿cuáles son?

Ante la cantidad de usuarios que aún no renuevan su tarjeta Cívica Classic —aquellas que fueron adquiridas entre 2007 y 2014 y no permiten recargas a través de canales virtuales—, el Metro de Medellín confirmó la implementación de nuevas estrategias para que el proceso se agilice y sea aún más fácil hacer el trámite.
Lea más: Metro amplió hasta junio el plazo para renovar tarjeta Cívica, ¿qué pasa si no lo hace?
Una de las medidas fue optar por jornadas exclusivas de renovación, las cuales se realizarán los sábados 28 de febrero, 14 y 21 de marzo entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de Niquía, Acevedo P, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier. Cabe aclarar que esas tres fechas solo se atenderá a personas que vayan a actualizar su Cívica Classic, no estarán disponibles otro tipo de servicios.