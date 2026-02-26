“Pensábamos que era un volcán inactivo”: alcaldesa de San Pedro de Urabá sobre erupción

La emergencia generada en la tarde-noche de este miércoles con un volcán de lodo en San Juan de Urabá generó múltiples temores por la seguridad de sus habitantes, especialmente porque la erupción se registró a pocos metros de la planta de acueducto municipal. Más allá del susto y de afectaciones en una vía, este hecho no dejó lesionados. Así lo confirmó la alcaldesa de este municipio, Julia Esperanza Medrano, quien aseguró que están analizando todas las afectaciones generadas por esta emergencia y si la ceniza pudo haber contaminado el acueducto. Lo que confirmó es que la vía de acceso entre el casco urbano de San Juan de Urabá y el corregimiento San Juancito, quedó completamente tapada.

“Más o menos, hubo un esparcimiento de lodo de más o menos tres hectáreas. Esto afectó a esa vía vereda, donde por unos 300 o 400 metros pasa la conducción de acueducto”, aseguró la mandataria, indicando que se está haciendo monitoreo a la distribución de agua potable. Entérese: Servicio Geológico hizo importante aclaración sobre erupción en San Juan de Urabá, ¿qué fue lo que pasó? Así mismo, pidió a los habitantes del municipio hacer un uso regulado del líquido hasta tanto no se determine plenamente si hubo alguna afectación. Por el momento, se puede garantizar el servicio en esta localidad hasta las 6:00 de la mañana del viernes, aunque el tiempo puede ser mayor o menor dependiendo del uso.

Además, indicó que esta erupción tomó al municipio por sorpresa, puesto que no se había emitido ninguna alerta y, de paso, pensaban que se trataba de un volcán inactivo. “Pensábamos que estaba inactivo y que no había riesgo de que ocurriera algo. Nunca se habló de una erupción, nunca se escuchó un comentario. Se dijo de una actividad pequeñita que no llamó la atención”, señaló.

Erupción volcán de lodo: 1.200 personas afectadas por cierre de vía

Por su parte, el director encargado del Dagrd, Daniel Galeano Tamayo, indicó que algunos habitantes aledaños a la zona de la erupción denunciaron que tuvieron pérdidas en animales y algunos pequeños daños estructurales, pero hasta el momento no se tienen contabilizados cuántos fueron. Le puede interesar: Atención | Volcán San José Mulatos hizo erupción y asustó en el Urabá antioqueño De manera preventiva, se ordenó la restricción de ingreso a tres viviendas de recreo de las zonas aledañas, mientras se estudia si hay un nuevo riesgo de erupción en este volcán de lodo. Cabe destacar que, como no estaban ocupadas porque sus residentes se encontraban en el casco urbano, no hubo damnificados por este lado.

Quienes sí quedaron seriamente afectados, señaló el funcionario, solo quienes viven en el corregimiento San Juancito y la vereda Siete Vueltas por el material que cayó sobre la vía, a cuyos habitantes se les está brindando la atención requerida. Se estima que unas 1.200 personas quedaron incomunicadas, por lo que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó con prontitud la presencia de maquinaria amarilla en la zona para retirar el material provocado por la erupción para restablecer el paso vehicular.

