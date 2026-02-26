Bancolombia dice que sus proveedores son “los mejores del mundo” y los respalda tras fallas

La estabilidad del sistema financiero enfrentó una prueba de fuego durante la última semana debido a una serie de interrupciones en los servicios de Bancolombia. La contingencia, que comenzó en la madrugada del domingo y se extendió hasta las primeras horas del martes, con un nuevo episodio entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, se originó por un error técnico durante un proceso de modernización.
A pesar de las afectaciones, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, envió un mensaje de respaldo absoluto a sus socios estratégicos, asegurando que las firmas internacionales IBM y Kyndryl son los proveedores idóneos para continuar con la transformación digital de la entidad.