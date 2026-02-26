Bancolombia dice que sus proveedores son “los mejores del mundo” y los respalda tras fallas

La estabilidad del sistema financiero enfrentó una prueba de fuego durante la última semana debido a una serie de interrupciones en los servicios de Bancolombia. La contingencia, que comenzó en la madrugada del domingo y se extendió hasta las primeras horas del martes, con un nuevo episodio entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves, se originó por un error técnico durante un proceso de modernización. Podría interesarle: Bancolombia asegura que superó caída y normaliza servicios digitales y físicos A pesar de las afectaciones, Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest, envió un mensaje de respaldo absoluto a sus socios estratégicos, asegurando que las firmas internacionales IBM y Kyndryl son los proveedores idóneos para continuar con la transformación digital de la entidad.

¿Cuál fue el origen de la falla en los sistemas de Bancolombia?

El origen de la falla se localizó en un procedimiento programado para migrar información desde el centro de datos de Medellín hacia Bogotá. Según explicó Mora, ocurrió un error en las máquinas principales que se replicó en los sistemas de respaldo. Al intentar revertir el proceso para proteger la información, la complejidad técnica dilató los tiempos de respuesta.

El directivo fue enfático al señalar que, aunque el banco no cumplió con su promesa de servicio constante, el trabajo conjunto con sus proveedores ha sido permanente: “Son los mejores del mundo en estas circunstancias y con ellos tenemos un diálogo constante para entender qué está pasando”, afirmó el líder de la organización. La segunda fase de la interrupción, ocurrida entre miércoles y jueves, fue una decisión preventiva. El proveedor detectó un riesgo en la máquina que operaba en Medellín y, considerando que se acercaba el pago de quincena y el fin de semana, la entidad decidió apagar el sistema para realizar reparaciones profundas. Encuentre: Bancolombia cuestiona a sus competidores por críticas en redes: “No es leal, aprovechan nuestro mal momento”

¿Por qué Bancolombia demoró en retomar sus servicios?

Aunque se esperaba retomar la operación a las 7:00 a. m. del jueves, las labores técnicas tomaron más tiempo del previsto. Mora destacó la importancia de mantener la estabilidad en el pago de nóminas, reconociendo que fallaron a los clientes, pero subrayando que el foco actual es garantizar que la plataforma soporte más de 80 millones de transacciones diarias. En cuanto al impacto económico para los usuarios, Bancolombia inició un proceso de revisión individual para compensar las afectaciones. Mora aseguró que “si generamos alguna afectación, vamos a compensarla”, refiriéndose a personas que no pudieron pagar cuentas a tiempo o sufrieron cobros inconsistentes.

Usuarios de Bancolombia reportaron fallas durante los últimos días. FOTO CAMILO SUÁREZ

La entidad informó que realizará devoluciones automáticas en los próximos días para casos de cobros duplicados o dinero no entregado, un proceso que se verá reflejado como un abono directo en las cuentas sin necesidad de trámites adicionales por parte del cliente. Lea más: La operación empresarial más grande del 2025 en Colombia fue la venta de Banistmo por US$1.418 millones

¿Podría volver a haber fallas en Bancolombia?

Actualmente, el banco reporta una normalización total en sus canales físicos y digitales, incluyendo la App Mi Bancolombia, la Sucursal Virtual Personas y las plataformas para el segmento corporativo como Host to Host y Sebra. No obstante, se advirtió que algunas transacciones realizadas en oficinas físicas podrían tardar un poco más en verse detalladas debido al proceso de actualización masiva de datos tras la falla. La entidad reiteró que todas las operaciones fueron registradas y se verán reflejadas progresivamente mientras los equipos técnicos de IBM y Kyndryl monitorean la estabilidad del sistema.