Lionel Messi reveló uno de sus mayores arrepentimientos en la vida: “Te sentís medio ignorante”

Lionel Messi, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, volvió a hablar de su vida personal, cosa que casi no hace. El astro argentino reveló que se arrepiente de no haber estudiado más cuando era joven, especialmente inglés, en una entrevista con un podcast mexicano publicado recientemente.
Un jugador, que a sus 38 años puede inspirar creer que no le falta nada, sin embargo, en este espacio, en los que poco destaca, decidió confesar uno de los mayores arrepentimientos en su vida, por lo que sorprendió al mundo con sus declaraciones.