Lionel Messi reveló uno de sus mayores arrepentimientos en la vida: “Te sentís medio ignorante”

Lionel Messi, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, volvió a hablar de su vida personal, cosa que casi no hace. El astro argentino reveló que se arrepiente de no haber estudiado más cuando era joven, especialmente inglés, en una entrevista con un podcast mexicano publicado recientemente. Le puede interesar: Así fue el primer gol de Messi en 2026 en el empate de Inter ante Barcelona de Ecuador Un jugador, que a sus 38 años puede inspirar creer que no le falta nada, sin embargo, en este espacio, en los que poco destaca, decidió confesar uno de los mayores arrepentimientos en su vida, por lo que sorprendió al mundo con sus declaraciones.

Lionel Messi en medio de la entrevista donde habló y reveló detalles de su vida. FOTO: Captura video pódcast Miro de Atrás

“Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, no haber aprendido inglés de chico”, reconoció el 10 en conversación con el pódcast Miro de Atrás, conducido por el exportero de la selección albiceleste Nahuel “Patón” Guzmán. El capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami, que esta campaña defiende la corona en la liga norteamericana (MLS), dijo que tuvo “tiempo de haber estudiado” y que se arrepentía “un montón” por no haberlo hecho antes. “Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante, ¿viste? Digo ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, sostuvo.

Durante la entrevista, la estrella de 38 años, que se espera comande a los campeones del mundo en el Mundial de Norteamérica este verano boreal, contó que les dice a sus tres hijos “que aprovechen” las oportunidades que tienen ellos ahora. “No me faltó nada a mí, mi viejo siempre hizo de todo, pero ellos tienen otras posibilidades”, apuntó. El nacido en Rosario, leyenda del FC Barcelona y con un paso gris por el PSG, también dijo que durante años le costó la exposición pública, pero que en los últimos años está “más relajado”. “Muchas veces la gente imagina cualquier cosa, pero yo soy de lo más normal: me gustan las pequeñas cosas, los detalles, lo mío. Vivo como cualquier otro”, aseguró.

A pesar de todo, el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 aseguró que el fútbol en su vida ha tenido y tiene un papel muy importante, siendo fundamental en las diferentes etapas en las que ha estado a lo largo de su carrera profesional. “Es verdad que el fútbol es una forma de vivir también y te enseña, te enseña muchísimo, te da muchos valores, también formar vínculos muy fuertes con gente que al final la lleva para toda la vida. Conocer lugares”, concluyó.

Messi no comenzó muy bien la temporada oficial con Inter Miami

Lionel Messi y su Inter Miami estrenaron el pasado sábado su estrella de campeón de la Major League Soccer (MLS) con una contundente derrota 3-0 ante Los Angeles FC (LAFC) frente a 75.673 espectadores. La multitud, segunda mayor en la historia de la liga norteamericana, disfrutó a lo grande de esta declaración de intenciones del LAFC, dispuesto a desafiar el gran favoritismo del Inter para revalidar el título.

Lionel Messi es el capitan del Inter Miami que comenzó perdiendo en la MLS 2026. FOTO: AFP

Del esperado primer duelo entre Messi y Son Heung-min en la liga norteamericana salió vencedor el surcoreano, que asistió el primer gol del venezolano David Martínez en la primera parte, antes de que Denis Bouanga y Nathan Ordaz sentenciaran el triunfo en la recta final. El juego, plato fuerte de la jornada inaugural, se trasladó al emblemático Memorial Coliseum de Los Ángeles para responder a una enorme demanda por ver a las dos figuras más populares de la MLS.

Messi contra el equipo de Son Heung-min en la liga norteamericana. FOTO: AFP