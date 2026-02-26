¿No le aparece su plata en la cuenta Bancolombia tras las caídas? Esto explica el banco

Bancolombia atraviesa por una crisis desde el pasado domingo, cuando se presentó una falla que lo obligó a apagar sus servicios. En la noche del miércoles 25 de febrero anunció un nuevo mantenimiento que presentó problemas y ahora alrededor de 26 millones de usuarios están en total incertidumbre: varios de los servicios están sin funcionar, incluso clientes preocupados denuncian no ver su dinero en su cuenta. Las denuncias y quejas no han frenado en redes sociales. Son tan numerosas que la Superintendencia Financiera de Colombia habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir de manera prioritaria las quejas y reclamos de los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia.

Usuarios denuncian que no aparece su plata en Bancolombia

EL COLOMBIANO conoció un caso de inconsistencias en saldos bancarios que fue reportado por un cliente de Bancolombia a través de su canal oficial de atención por WhatsApp. El usuario, que prefirió reservar su nombre, alertó sobre la desaparición de aproximadamente $100.000 de su cuenta sin que existiera un movimiento registrado que explicara la disminución del dinero. Según el relato del cliente, el faltante se produjo entre la noche anterior y la mañana en que realizó el reclamo. Al revisar el historial de transacciones, aseguró no encontrar ninguna operación que justificara la salida de los recursos, lo que incrementó su preocupación.

CORTESÍA DE @ca_ta13.

En la conversación, el asesor de la entidad atribuyó la situación a “intermitencias en los servicios” de la plataforma. De acuerdo con la respuesta entregada, el dinero no se encontraba perdido y los movimientos estaban en proceso de ajuste, por lo que se reflejarían correctamente en el transcurso del día o, a más tardar, al día siguiente. El banco también indicó que cualquier eventual afectación relacionada con comisiones, intereses u otras obligaciones sería corregida de manera automática durante la semana. Frente a la insistencia del usuario sobre la ausencia total de registros en su historial, la entidad reiteró que debía esperar a que el sistema normalizara la visualización del saldo y los movimientos.

No obstante, en la red social X se pueden leer denuncias similares. Por ejemplo, el usuario @Juaninh55568519 reportó el pasado 24 de febrero que se le desaparecieron $35.000 que tenía de saldo en un bolsillo de la aplicación móvil. “Necesito respuestas”, sentenció. Algo parecido le pasó a la usuaria @ca_ta13, ella narró que hizo una recarga de $65.000 y cuando entró a mirar a la aplicación no encontró el saldo.

¿Por qué no se ven los saldos en Bancolombia?

EL COLOMBIANO consultó con la oficina de prensa de Bancolombia sobre dichos casos. La respuesta fue que esas inconsistencias obedecen a la falla de los servicios, pero aseguró que la plata está “100% segura”. Añadieron que los saldos se normalizarán una vez se logre superar las dificultades técnicas que actualmente enfrenta la entidad financiera. Sin embargo, los clientes pueden reportar sus casos por el canal de atención al cliente por WhatsApp. El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, sostuvo en entrevista con Blu Radio que la entidad trabaja para que la contingencia tecnológica no afecte el pago de la nómina a los colombianos que reciben su salario en cuentas del banco. Le puede gustar: Bancolombia sigue caído este jueves: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado” Durante la conversación, Mora explicó que una de las razones por las cuales el banco decidió avanzar la noche anterior en una solución propuesta por sus proveedores tecnológicos fue precisamente la cercanía de fechas clave como la quincena. “Estamos trabajando en lo que esperamos sea la solución para poder abordar el momento de la quincena de manera adecuada y que se puedan realizar todos los pagos”, señaló. El directivo indicó que el objetivo es que el sistema esté disponible a tiempo para permitir el movimiento normal de los recursos. Aunque reconoció la complejidad de la situación, insistió en que la prioridad es evitar afectaciones a personas y empresas.

¿Existe un plan B para garantizar los pagos?

Mora confirmó a esa emisora radial además además del plan principal para restablecer los servicios, la entidad evalúa alternativas en caso de que la solución no se concrete en los tiempos previstos. “En este momento tenemos un plan A y un plan B, estamos trabajando en los dos e iremos informando en la medida en que vamos avanzando en cada uno de ellos”, explicó.