¿No le aparece su plata en la cuenta Bancolombia tras las caídas? Esto explica el banco

Bancolombia atraviesa por una crisis desde el pasado domingo, cuando se presentó una falla que lo obligó a apagar sus servicios. En la noche del miércoles 25 de febrero anunció un nuevo mantenimiento que presentó problemas y ahora alrededor de 26 millones de usuarios están en total incertidumbre: varios de los servicios están sin funcionar, incluso clientes preocupados denuncian no ver su dinero en su cuenta.
Las denuncias y quejas no han frenado en redes sociales. Son tan numerosas que la Superintendencia Financiera de Colombia habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir de manera prioritaria las quejas y reclamos de los usuarios afectados por las fallas en los servicios de Bancolombia.