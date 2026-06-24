Mujer que iba en moto de app de transporte murió atropellada por una camioneta afuera del centro comercial Florida

El accidente ocurrió a las 5:18 de la mañana de este miércoles en la calle 71 con la carrera 65, en sentido oriente-occidente, en el barrio El Volador, comuna 7 (Robledo). Las primeras versiones señalaron que los ocupantes de la moto cayeron por causas desconocidas.

Una mujer, de nacionalidad venezolana, falleció en un accidente de tránsito en las afueras del centro comercial Florida, en el noroccidente de Medellín. La víctima se transportada en una moto que prestaba servicio por aplicación, de la cual cayó para ser arrollada por una camioneta.

Al momento de impactar contra el suelo, una camioneta transitaba a alta velocidad por este sector, impactando a la pasajera de este vehículo en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio del accidente.

Cuando llegó a este centro asistencial, los médicos intentaron hacer todos los esfuerzos posibles por salvarle la vida, pero la gravedad de las lesiones hizo que falleciera antes de que pudiera siquiera, ser intervenida quirúrgicamente.

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En cuanto al conductor de la motocicleta de aplicación, esta persona escapó del lugar, dejando tanto a su usuaria como a la motocicleta abandonadas en el sitio. Mediante búsqueda en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), se pudo contactar al propietario.

El propietario de la motocicleta informó a las autoridades que la moto la estaba conduciendo un familiar, a quien ya estaba contactando para que se hiciera responsable de lo ocurrido en este siniestro vial y explicara por qué se había escabullido de la escena.

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En cuanto a la víctima de este siniestro vial, los agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron la inspección judicial y la identificaron como Neila Desiree Tosta Rivas, de 42 años, quien era oriunda del estado de Miranda y se desempeñaba como promotora de salud.

A la conductora de la camioneta, de 39 años, que arrolló a la pasajera de esta motocicleta le realizaron la prueba de embriaguez correspondiente, como parte del protocolo en estos casos y esta habría salido negativa. El vehículo fue inmovilizado como parte de la investigación.