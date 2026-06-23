Accidentes en vías de Medellín dejaron tres muertos y tres heridos en cuatro horas

Tres personas muertas y tres más heridas dejaron igual cantidad de accidentes de tránsito en las vías de Medellín, los cuales ocurrieron en un periodo de cuatro horas en la tarde de este lunes. Entre las víctimas se encuentran dos motociclistas y un peatón que acostumbraba a pegarse de las volquetas y quien perdió la vida al caerse de uno de estos vehículos.
La muerte de este transeúnte se registró a las 2:00 de la tarde de este lunes en la calle 19 con la carrera 83, cuando la víctima estaba pegada de uno de los costados de esta volqueta y por algún movimiento de este automotor se cayó, siendo arrollado por una de las llantas traseras.