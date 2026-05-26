Casa Museo de Pablo Escobar en Medellín será entregada a fundación para niños tras extinción de dominio

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregará la propiedad donde funcionó durante años la Casa Museo de Pablo Escobar, en el sector de Las Palmas de Medellín, a una fundación dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes.
La decisión se da tras la sentencia del 20 de mayo del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín, que confirmó que el inmueble —avaluado en más de $6.000 millones— fue adquirido con dineros del narcotráfico y debe pasar definitivamente al Estado. Así, dejará atrás años de exaltación de la ilegalidad para convertirse en un espacio dedicado al desarrollo integral de la niñez.