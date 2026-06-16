Cayó francés que presuntamente lideraba una organización que mandaba drogas a Europa camuflada en quinua

“Medellín y el Valle de Aburrá fueron el escondite equivocado para Soner Nusret Aka, alias ‘El Francés’, uno de los objetivos de alto valor de Interpol”, así anunció el alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez esta importante aprehensión.

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Según indicó el mandatario, “El Francés” era requerido por las autoridades de su país, donde tiene cargos por presuntamente liderar una organización de narcotraficantes que enviaba cocaína desde América hacia Europa.

Los alijos de esa droga, de acuerdo con Gutiérrez, salían desde sus sitios de origen camuflados en cargamentos de quinua.

Además, señaló que Nusret Aka usaba una fachada de empresario y comerciante asentado en el Parque Lleras, del barrio El Poblado, en el suroriente de Medellín.