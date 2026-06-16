“Está prohibido tomarle foto al voto”: MinDefensa anuncia decreto que prohíbe uso de celular y cámara en puestos de votación

El Gobierno Nacional anunció en la mañana de este lunes 16 de junio una nueva medida de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que fue expedido un decreto mediante el cual se prohíbe el uso de celulares y cámaras fotográficas en los puestos y mesas de votación.

La decisión, explicó el funcionario durante una rueda de prensa, busca reducir riesgos de constreñimiento electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre. “Está prohibido tomarle foto al voto”, dijo Sánchez al presentar las medidas de seguridad previstas para la jornada electoral.

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Según el ministro, la disposición hace parte de un conjunto de acciones adoptadas por el Gobierno para proteger la transparencia del proceso. “Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno haga. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del constreñimiento”, señaló.

La preocupación de las autoridades está relacionada con situaciones registradas en procesos electorales anteriores, en las que grupos armados y estructuras criminales han exigido pruebas fotográficas del sufragio para verificar el cumplimiento de instrucciones de voto en algunas zonas del país.