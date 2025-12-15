Despegaron las obras en Primavera Norte: proyecto avanza para quedar listo en 2027

Con un frente de más de 128 obreros, ya arrancaron los trabajos de Primavera Norte (antes Parques del Río Norte).
Tras hacer una visita al sitio de la obra, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que el complejo ya tiene un avance general del 3% y concentra sus esfuerzos en resolver un punto crítico a la altura del río Medellín y adecuar los terrenos en los que se levantarán varios de los edificios más importantes.
“Primero estamos estabilizando el punto crítico en el río Medellín y preparando el terreno donde estará el recreo cultural con estudio de Music Lab. Hay 128 personas trabajando en el proyecto, muchos de esta zona; en total se han generado más de 600 empleos, $216.000 millones bien invertidos con total transparencia”, expresó el mandatario distrital.