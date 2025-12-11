x

Biblioteca España ya tiene empresa para sus obras finales

El nuevo contrato, que tendrá un valor de $2.400 millones, estaría concluyendo en mayo de 2026.

    Las obras finales para la rehabilitación de la Biblioteca España se quedaron suspendidas cuando iban en un 98% de avance. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

11 de diciembre de 2025
La culminación de las últimas obras pendientes para la rehabilitación del Parque Biblioteca España ya tiene una empresa a su cargo.

Luego de un concurso público al que se presentaron cinco oferentes, el pasado 3 de diciembre la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU) oficializó la aceptación de la oferta presentada por la sociedad Dirección Técnica de Construcciones S.A.S. (Dirteco).

Según se desprende del documento, dicho contrato tendrá un valor de $2.450 millones y un plazo de ejecución de 150 días calendario, luego de que se legalice el contrato y se firme el acta de inicio.

Aunque por ahora dicho proceso de legalización está en curso, se espera que sea en este mes de diciembre en el que arranque la ejecución.

La licitación para los trabajos finales de la Biblioteca España se había abierto desde el pasado 30 de octubre, luego de que la Alcaldía tuviera que suspender y luego terminar el contrato que venía avanzando desde 2021 para rehabilitar ese importante espacio cultural de la ciudad.

Pese a tener un porcentaje de avance general del 98%, el complejo aún estaba pendiente de la instalación algunos componentes internos y de acabados necesarios para la puesta en funcionamiento, que no fueron asumidos por el contratista.

Este último se trató de la empresa IDC Inversiones, la misma untada en el escándalo de Aguas Vivas y que alegó no tener recursos para asumir los trabajos pendientes.

Al tiempo que inició un proceso de reclamación contractual con esta empresa, la Alcaldía lanzó un nuevo proceso para terminar la biblioteca, a través de un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Infraestructura Física y la EDU.

De iniciar sin contratiempos, el cronograma apunta que en mayo de 2026 estarían culminando los trabajos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién realizará las obras pendientes de la Biblioteca España?
La empresa Dirección Técnica de Construcciones S.A.S. (Dirteco).
¿Cuál es el valor del contrato y el plazo de ejecución?
El contrato es por $2.450 millones y tiene un plazo de 150 días calendario.
¿Por qué se abrió un nuevo proceso de licitación?
El contratista anterior, IDC Inversiones, no completó los trabajos pendientes y alegó falta de recursos, por lo que se tuvo que abrir un nuevo proceso.
