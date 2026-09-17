Nuevos reemplazos en el gabinete de Rendón: así queda la Oficina Privada y la Secretaría de Gobierno de Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó sobre nuevos nombramientos en el gabinete del gobernador Andrés Julián Rendón, que completan una serie de reemplazos que ya suma siete cambios en las últimas semanas.

A la Oficina Privada llega Paula Andrea Polo Zuluaga, abogada especialista en Derecho Administrativo y graduada del Inalde en los programas de Liderazgo y Dirección Estratégica.

En su hoja de vida se destacan cargos como su participación en una Unidad de Trabajo Legislativa en el Congreso de la República, personera del municipio de La Unión, directora de Participación Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, funcionaria de la Unidad de Consolidación Territorial de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de la Agencia de Renovación del Territorio.

También lideró la estrategia de Obras por Impuestos en la Fundación Oleoductos de Colombia y fue directora de Paz y Derechos Humanos y gerente de Relacionamiento de la Gobernación.

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Polo Zuluaga reemplaza a Lina Cuartas, quien presentó su renuncia el pasado 14 de septiembre. Cuartas, una de las funcionarias más cercanas al gobernador —llegó incluso a ejercer como gobernadora encargada durante una ausencia de Rendón a finales de 2025—, decidió dar un paso al costado para acompañar a su esposo, Alejandro Arbeláez, exgerente de la Sociedad Hidroituango, quien se perfila como precandidato a la Gobernación de Antioquia para las elecciones de 2027.

A la Secretaría de Gobierno llega María Patricia Giraldo, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana y psicóloga de la Universidad Católica del Norte, con especialización en Derecho Administrativo y maestría en Gobierno. Giraldo tiene una trayectoria marcada por su paso como alcaldesa del municipio de San Carlos, en el Oriente antioqueño.

Antes de asumir esa alcaldía, había sido personera delegada de la Personería de Medellín, y más recientemente se desempeñó como secretaria de Asuntos Institucionales, Paz y Noviolencia, y como subsecretaria de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia.

Giraldo asume el cargo que dejó vacante Luis Fernando Begué, ingeniero químico de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Economía de la Universidad de los Andes, quien fue trasladado a la gerencia de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) tras la salida de Esteban Ramos Maya, quien habría renunciado a este cargo para aspirar al cargo de gobernador de Antioquia.