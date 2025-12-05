Nuevo operativo contra piques en Aranjuez dejó 60 motos inmovilizadas

Las autoridades de Movilidad de la ciudad anunciaron los resultados del último operativo contra los mal llamados “piques” en uno de los principales corredores del Nororiente de la ciudad.

Según trascendió, en la acción preventiva realizada en la comuna de Aranjuez, los agentes de Tránsito impusieron 133 comparendos e inmovilizaron 60 motocicletas y 2 carros.

Los operativos conjuntos entre el Tránsito y la Policía se mantienen en esta y otras zonas de la ciudad donde, infortunadamente, la peligrosa práctica de los piques se ha extendido.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, entre enero y octubre de 2025 se han realizado 113 operativos contra los piques en sus diferentes modalidades. En estos controles se han impuesto 2.964 comparendos a motociclistas y se han inmovilizado 728 motos por realizar estas actividades o por incumplir requisitos como licencia, SOAT, revisión técnico-mecánica, casco o placa.

Lea también: Medellín le da la bienvenida a su primer agente de tránsito en silla de ruedas: esta es su historia

Y es que, según los reportes de redes sociales, estas acrobacias ya no se concentran únicamente en la vía Las Palmas, tradicional corredor donde suelen realizarse estas maniobras.

En los últimos meses, se han extendido a otros puntos como el puente de la calle 4 Sur y el corredor de Metroplús entre las estaciones Palos Verdes y Aranjuez, que atraviesa las comunas de Manrique y Aranjuez.