Después de 11 años y con sensor de última tecnología en Medellín, se espera frenar el deterioro de la malla vial

Los huecos en Medellín son un tema de nunca acabar. El deterioro de la malla vial es cada vez mayor y la solución parece no salir a flote. Ante esta problemática y con la incorporación de nuevas tecnologías, la Alcaldía destinó más de $3.500 millones, con un plazo de ejecución de cinco meses, para hacer el diagnóstico completo de las calles de la ciudad, como también una actualización de los puntos críticos donde hay más baches y agrietamientos que afectan a diario a la ciudadanía.
Aunque cueste creerlo, este es un procedimiento que no se realiza desde hace 11 años, por lo que se consideraba una acción casi que indispensable. Para ello se adquirió un sensor de última generación: el LiDAR FJD Trion S2 Ma, que servirá para “complementar los levantamientos en campo, generar modelos 3D y obtener nubes de puntos de alta densidad, lo que aporta mayor precisión en la captura y análisis de la información territorial”.