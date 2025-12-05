Ahorro para tener una pensión mínima en Colombia subiría de $350 a $450 millones por cambio de decreto de MinHacienda

Hay una preocupación creciente por el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, que modificaría las reglas del deslizamiento del salario mínimo para pensionarse en el Régimen de Ahorro Individual (RAIS), lo cual sería más difícil y más costoso para la base trabajadora del país. Dicha alerta la encendió Asofondos. De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de la mencionada agremiación, en conversación con Mañanas Blu, con ese decreto “una persona ya no necesitaría ahorrar $350 millones para financiar una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo, sino alrededor de $450 millones”.
En la práctica, de acuerdo con el conglomerado gremial, “esto implicaría cotizar hasta diez años adicionales”. Además, argumentó: “Habría menos pensionados y se pondría en riesgo el aseguramiento previsional, que cubre invalidez, incapacidad y sobrevivencia”.
