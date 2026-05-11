Amor por Medellín a flor de piel: el 90% de los medellinenses se siente orgulloso de la ciudad, según encuesta

“Medellín es la mejor ciudad del mundo”. Esa es una frase que se escucha en muchos sectores de la ciudad y que está soportada en la encuesta de Cultura Ciudadana 2025, en cuya medición se pudo establecer que el 90% de los medellinenses se siente muy orgulloso de su ciudad. De acuerdo con esta medición, hecha en las 16 comunas y los cinco corregimientos de la ciudad a 4.059 personas, se pudo establecer que hay un fortalecimiento en la cultura ciudadana y en el orgullo por la ciudad, luego de algunos años en los que se había perdido la confianza en la misma.

El principal argumento de esta cifra es que los medellinenses se sienten más orgullosos de la ciudad por su gente, la capacidad de superación de las adversidades y la calidad de vida que se tiene en la actualidad. Además, cuatro de cada cinco personas se identifican cuando se presentan casos de discriminación, maltrato animal o corrupción, sumado a que el 88% de las personas están en la plena disposición de ayudar a los demás si se encuentran en apuros. Entérese: El hambre y la violencia, las brechas de las mujeres en Medellín Durante la presentación de estos estudios se mostraron hallazgos como los avances en la confianza, participación y cumplimiento voluntario de los acuerdos de convivencia. En el mismo se midieron el cumplimiento y la legalidad, la convivencia en la diversidad, la participación, la confianza y la sostenibilidad ambiental.

El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva Jaramillo, señaló que el índice de evaluación marcó un crecimiento del 23% en comparación con el año 2023, destacando que dos de cada tres personas en la actualidad cumplen todos los acuerdos de convivencia ciudadana, mientras que para ese tiempo era 50/50. Le puede interesar: Encuesta: Medellín recupera confianza y optimismo, pero preocupan salud, pobreza y educación “Estos resultados son el punto de partida para entender que la cultura ciudadana no se impone, se construye en lo cotidiano, en cada gesto, en los acuerdos que decidimos respetar, incluso cuando nadie nos está mirando. El reto ahora es sostener este camino, cerrar brechas entre territorios y seguir llevando la cultura ciudadana a cada comuna y a cada corregimiento”, expresó el funcionario. De acuerdo con este análisis, la cantidad de personas que se sienten orgullosas de su ciudad llegó a los niveles más altos desde 2019, además de que se incrementaron los acuerdos con los distintos grupos poblacionales en 20 puntos porcentuales.